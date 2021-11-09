https://ria.ru/20211109/covid-19-1758235523.html
Мишустин заявил о наращивании тестирования на COVID-19
Мишустин заявил о наращивании тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Мишустин заявил о наращивании тестирования на COVID-19
Меры по борьбе с коронавирусом усилены по всей стране, также наращиваются объемы тестирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:42
2021-11-09T14:42
2021-11-09T14:55
распространение коронавируса
михаил мишустин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом усилены по всей стране, также наращиваются объемы тестирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом. Это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах. По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что работают уже более тысячи лабораторий, где производится тестирование на COVID-19.
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михаил мишустин, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:42 09.11.2021 (обновлено: 14:55 09.11.2021)
Мишустин заявил о наращивании тестирования на COVID-19
Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с COVID-19 и наращивании тестирования на него