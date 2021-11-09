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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/covid-19-1758166944.html
В китайском Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19
В китайском Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В китайском Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19
Власти расположенного на границе с Россией города Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне крупной вспышки коронавирусной инфекции обещают... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:52
2021-11-09T09:52
распространение коронавируса
хэйхэ
хэйлунцзян
wechat
россия
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Власти расположенного на границе с Россией города Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне крупной вспышки коронавирусной инфекции обещают вознаграждение в размере 100 тысяч юаней (15,6 тысячи долларов) тем, кто поможет в эпидемиологическом расследовании и отслеживании источника вспышки.В сообщении отдела пропаганды народного правительства Хэйхэ в соцсети WeChat сообщается, что "для скорейшего выявления источника нынешней вспышки коронавирусной инфекции и цепи передачи, необходимо вести народную войну в области профилактики и борьбы с заболеванием".Власти города призывают оперативно сообщать в полицию, если гражданин имеет какие-либо сведения о случаях незаконного пересечения границы, контрабанды, незаконной охоты и трансграничной рыбной ловли. Лица, которые в период с 1 октября 2021 года приобрели импортные товары через интернет, в частности замороженные продукты, должны немедленно продезинфицировать упаковку и сами товары, после чего отправить их в местный центр по контролю и профилактике заболеваний для проверки на наличие вируса.Власти призывают жителей сообщать о любых возможных уликах и свидетельствах, которые могут быть связаны с распространением болезни."Лица, предоставившие ценные сведения, которые помогут успешно отследить источник вспышки, получат вознаграждение в размере 100 тысяч юаней", - указано в сообщении.Строгий локдаун в городе Хэйхэ начал действовать с 28 октября после того, как в районе Айхуэй был выявлен один подтвержденный локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, а также три бессимптомных случая. В городе действует строгий контроль за передвижением населения, в жилых комплексах и микрорайонах введена закрытая система управления. Вход и выход осуществляется строго по пропускам, выйти из дома и вернуться может только один человек из семьи раз в два дня.Временно приостановлено движение городских автобусов и такси, перемещение любого автотранспорта без особых причин запрещено, по городу могут перемещаться только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб, а также тех, кто занимается жизнеобеспечением города или задействован в работе по борьбе с эпидемией. Въезжать и выезжать из города без особой причины также нельзя.Согласно последним данным, с 27 октября в городе было выявлено более 200 случаев заражения.Хэйхэ граничит с областным центром Приамурья Благовещенском, города находятся на противоположных берегах реки Амур.
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хэйхэ, хэйлунцзян, wechat, россия, коронавирус covid-19
09:52 09.11.2021
 
В китайском Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19

Власти китайского города Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19

© REUTERS / China DailyРабочие в защитных костюмах проверяют пассажиров на железнодорожной станции Яньтай в провинции Шаньдун, Китай
Рабочие в защитных костюмах проверяют пассажиров на железнодорожной станции Яньтай в провинции Шаньдун, Китай - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / China Daily
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ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Власти расположенного на границе с Россией города Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне крупной вспышки коронавирусной инфекции обещают вознаграждение в размере 100 тысяч юаней (15,6 тысячи долларов) тем, кто поможет в эпидемиологическом расследовании и отслеживании источника вспышки.
В сообщении отдела пропаганды народного правительства Хэйхэ в соцсети WeChat сообщается, что "для скорейшего выявления источника нынешней вспышки коронавирусной инфекции и цепи передачи, необходимо вести народную войну в области профилактики и борьбы с заболеванием".
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Власти города призывают оперативно сообщать в полицию, если гражданин имеет какие-либо сведения о случаях незаконного пересечения границы, контрабанды, незаконной охоты и трансграничной рыбной ловли. Лица, которые в период с 1 октября 2021 года приобрели импортные товары через интернет, в частности замороженные продукты, должны немедленно продезинфицировать упаковку и сами товары, после чего отправить их в местный центр по контролю и профилактике заболеваний для проверки на наличие вируса.
Власти призывают жителей сообщать о любых возможных уликах и свидетельствах, которые могут быть связаны с распространением болезни.
"Лица, предоставившие ценные сведения, которые помогут успешно отследить источник вспышки, получат вознаграждение в размере 100 тысяч юаней", - указано в сообщении.
Строгий локдаун в городе Хэйхэ начал действовать с 28 октября после того, как в районе Айхуэй был выявлен один подтвержденный локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, а также три бессимптомных случая. В городе действует строгий контроль за передвижением населения, в жилых комплексах и микрорайонах введена закрытая система управления. Вход и выход осуществляется строго по пропускам, выйти из дома и вернуться может только один человек из семьи раз в два дня.
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Временно приостановлено движение городских автобусов и такси, перемещение любого автотранспорта без особых причин запрещено, по городу могут перемещаться только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб, а также тех, кто занимается жизнеобеспечением города или задействован в работе по борьбе с эпидемией. Въезжать и выезжать из города без особой причины также нельзя.
Согласно последним данным, с 27 октября в городе было выявлено более 200 случаев заражения.
Хэйхэ граничит с областным центром Приамурья Благовещенском, города находятся на противоположных берегах реки Амур.
 
Распространение коронавирусаХэйхэХэйлунцзянWeChatРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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