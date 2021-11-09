https://ria.ru/20211109/covid-19-1758166944.html

В китайском Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19

В китайском Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

В китайском Хэйхэ обещают награду за поиск источника вспышки COVID-19

Власти расположенного на границе с Россией города Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне крупной вспышки коронавирусной инфекции обещают... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:52

2021-11-09T09:52

2021-11-09T09:52

распространение коронавируса

хэйхэ

хэйлунцзян

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коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Власти расположенного на границе с Россией города Хэйхэ китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне крупной вспышки коронавирусной инфекции обещают вознаграждение в размере 100 тысяч юаней (15,6 тысячи долларов) тем, кто поможет в эпидемиологическом расследовании и отслеживании источника вспышки.В сообщении отдела пропаганды народного правительства Хэйхэ в соцсети WeChat сообщается, что "для скорейшего выявления источника нынешней вспышки коронавирусной инфекции и цепи передачи, необходимо вести народную войну в области профилактики и борьбы с заболеванием".Власти города призывают оперативно сообщать в полицию, если гражданин имеет какие-либо сведения о случаях незаконного пересечения границы, контрабанды, незаконной охоты и трансграничной рыбной ловли. Лица, которые в период с 1 октября 2021 года приобрели импортные товары через интернет, в частности замороженные продукты, должны немедленно продезинфицировать упаковку и сами товары, после чего отправить их в местный центр по контролю и профилактике заболеваний для проверки на наличие вируса.Власти призывают жителей сообщать о любых возможных уликах и свидетельствах, которые могут быть связаны с распространением болезни."Лица, предоставившие ценные сведения, которые помогут успешно отследить источник вспышки, получат вознаграждение в размере 100 тысяч юаней", - указано в сообщении.Строгий локдаун в городе Хэйхэ начал действовать с 28 октября после того, как в районе Айхуэй был выявлен один подтвержденный локальный случай заражения коронавирусной инфекцией, а также три бессимптомных случая. В городе действует строгий контроль за передвижением населения, в жилых комплексах и микрорайонах введена закрытая система управления. Вход и выход осуществляется строго по пропускам, выйти из дома и вернуться может только один человек из семьи раз в два дня.Временно приостановлено движение городских автобусов и такси, перемещение любого автотранспорта без особых причин запрещено, по городу могут перемещаться только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб, а также тех, кто занимается жизнеобеспечением города или задействован в работе по борьбе с эпидемией. Въезжать и выезжать из города без особой причины также нельзя.Согласно последним данным, с 27 октября в городе было выявлено более 200 случаев заражения.Хэйхэ граничит с областным центром Приамурья Благовещенском, города находятся на противоположных берегах реки Амур.

https://ria.ru/20211105/fury-1757808513.html

https://ria.ru/20211105/kitay-1757790101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэйхэ, хэйлунцзян, wechat, россия, коронавирус covid-19