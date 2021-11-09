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В Орловской области осудили чиновников за махинации с жильем для сирот
В Орловской области осудили чиновников за махинации с жильем для сирот - РИА Новости, 09.11.2021
В Орловской области осудили чиновников за махинации с жильем для сирот
Трое чиновников администрации Троснянского района в Орловской области приговорены к срокам от 3 до 5 лет лишения свободы за махинации со строительством жилья... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:51
2021-11-09T19:51
происшествия
троснянский район
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
чиновники
россия
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БРЯНСК, 9 ноя – РИА Новости. Трое чиновников администрации Троснянского района в Орловской области приговорены к срокам от 3 до 5 лет лишения свободы за махинации со строительством жилья для детей-сирот на сумму более 8 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по региону.В начале прошлого года в соцсетях появились фотографии жилья для сирот, похожего на длинный строительный вагончик, отделанный сайдингом. По информации авторов поста, жилье для сирот построили за два месяца. Сообщалось, что барак стоит на слабом фундаменте, и в нем "все отходит".Следствие установило, что заместитель главы администрации Троснянского района Орловской области по социальным вопросам Александр Фроловичев и еще две чиновницы приняли в муниципальную собственность восемь квартир жилого дома №8 по улице Генерала Пухова в селе Тросна, построенного в 2017 году ООО "Гранит", не привлекая специалистов для проверки соответствия жилых помещений требованиям благоустроенности. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий"."В ходе следствия установлено, что данные жилые помещения не пригодны для проживания, а денежные средства за их приобретение необоснованно перечислены ООО "Гранит" администрацией Троснянского района, чем администрации муниципальному органу причинен ущерб в сумме более 8 миллионов рублей. Приговором суда Фроловичеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум другим чиновникам в виде 3,6 лет и 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20211109/korruptsiya-1758253899.html
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происшествия, троснянский район, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, чиновники, россия
19:51 09.11.2021
 
В Орловской области осудили чиновников за махинации с жильем для сирот

В Орловской области чиновников осудили за махинации с жильем для детей-сирот

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БРЯНСК, 9 ноя – РИА Новости. Трое чиновников администрации Троснянского района в Орловской области приговорены к срокам от 3 до 5 лет лишения свободы за махинации со строительством жилья для детей-сирот на сумму более 8 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по региону.
В начале прошлого года в соцсетях появились фотографии жилья для сирот, похожего на длинный строительный вагончик, отделанный сайдингом. По информации авторов поста, жилье для сирот построили за два месяца. Сообщалось, что барак стоит на слабом фундаменте, и в нем "все отходит".
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Следствие установило, что заместитель главы администрации Троснянского района Орловской области по социальным вопросам Александр Фроловичев и еще две чиновницы приняли в муниципальную собственность восемь квартир жилого дома №8 по улице Генерала Пухова в селе Тросна, построенного в 2017 году ООО "Гранит", не привлекая специалистов для проверки соответствия жилых помещений требованиям благоустроенности. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".
"В ходе следствия установлено, что данные жилые помещения не пригодны для проживания, а денежные средства за их приобретение необоснованно перечислены ООО "Гранит" администрацией Троснянского района, чем администрации муниципальному органу причинен ущерб в сумме более 8 миллионов рублей. Приговором суда Фроловичеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум другим чиновникам в виде 3,6 лет и 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
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ПроисшествияТроснянский районОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеЧиновникиРоссия
 
 
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