https://ria.ru/20211109/byudzhet-1758279904.html

Власти Ставропольского края скорректировали бюджет на 2021 год

Власти Ставропольского края скорректировали бюджет на 2021 год - РИА Новости, 09.11.2021

Власти Ставропольского края скорректировали бюджет на 2021 год

Власти Ставропольского края направят дополнительно 1,7 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией – на закупку лекарств для амбулаторных больных,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:32

2021-11-09T17:32

2021-11-09T17:32

ставропольский край

общество

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 9 ноя- РИА Новости. Власти Ставропольского края направят дополнительно 1,7 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией – на закупку лекарств для амбулаторных больных, тест-систем для выявления COVID-19, а также на выплаты медработникам, расширение коечного фонда. Кроме того, более 600 миллионов рублей предлагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы – на ремонт домов культуры и других объектов. Еще 1,5 миллиарда рублей планируется выделить на возведение новых школ.Как сообщает пресс- служба губернатора, внесение корректив в краевой бюджет на 2021 год стало одним из главных вопросов повестки дня заседания краевого правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава региона Владимир Владимиров. "Внесение корректив в бюджет обусловлены поступлением в регион дополнительных федеральных трансфертов, а также ростом собственных доходов краевой казны", - отмечается в сообщении пресс-службы губернатора.На заседании также обсуждены и утверждены правительством региона два законопроекта, касающиеся введения новых налоговых льгот. Первый затрагивает многодетные семьи. Законопроект предусматривает увеличение предельного уровня мощности двигателя транспортного средства, на который многодетным семьям полагается льгота по транспортному налогу. Если раньше она предоставлялась для транспортных средств мощностью до 150 лошадиных сил, то сейчас этот порог предлагается повысить до 250 лошадиных сил. Претендовать на получение этой меры поддержки может один из родителей, приемных родителей (опекунов, попечителей), который проживает на территории края, воспитывает трех и более несовершеннолетних детей. Получить льготу можно только на одно транспортное средство. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2022 году.Второй законопроект предполагает установление нулевого налога на имущество для инвесторов, участвующих в специальных инвестиционных контрактах (СПИК), которые предусматривают создание в крае новых производств.Законопроекты направлены в Думу Ставрополья.

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755325003.html

ставропольский край

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общество, ставропольский край, владимир владимиров