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Депутата саратовской облдумы Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве
Депутата саратовской облдумы Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве - РИА Новости, 09.11.2021
Депутата саратовской облдумы Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве
Полиция составила на депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материал... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:41
2021-11-09T17:45
происшествия
саратовская область
николай бондаренко
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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция составила на депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материал рассматривается в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Заводского районного суда Саратова.Ранее Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова."Из полиции поступил административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Процесс (в суде) идет", - сказали в пресс-службе.Санкции этой статьи КоАП РФ предусматривают наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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происшествия, саратовская область, николай бондаренко
17:41 09.11.2021 (обновлено: 17:45 09.11.2021)
 
Депутата саратовской облдумы Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве

Депутата саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве

© @bondarenko_blog/ВКонтактеНиколай Бондаренко. Кадр видео
Николай Бондаренко. Кадр видео
© @bondarenko_blog/ВКонтакте
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция составила на депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материал рассматривается в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Заводского районного суда Саратова.
Ранее Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова.
"Из полиции поступил административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Процесс (в суде) идет", - сказали в пресс-службе.
Санкции этой статьи КоАП РФ предусматривают наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
 
ПроисшествияСаратовская областьНиколай Бондаренко
 
 
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