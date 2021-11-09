https://ria.ru/20211109/bondarenko-1758281444.html

Депутата саратовской облдумы Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве

Депутата саратовской облдумы Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве - РИА Новости, 09.11.2021

Депутата саратовской облдумы Бондаренко обвинили в мелком хулиганстве

Полиция составила на депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материал... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:41

2021-11-09T17:41

2021-11-09T17:45

происшествия

саратовская область

николай бондаренко

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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция составила на депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко административный протокол по статье о мелком хулиганстве, материал рассматривается в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Заводского районного суда Саратова.Ранее Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова."Из полиции поступил административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Процесс (в суде) идет", - сказали в пресс-службе.Санкции этой статьи КоАП РФ предусматривают наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, саратовская область, николай бондаренко