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В России утвердили новый порядок регистрации безработных
В России утвердили новый порядок регистрации безработных - РИА Новости, 09.11.2021
В России утвердили новый порядок регистрации безработных
Правительство России утвердило новый порядок регистрации безработных граждан, рассказала пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:19
2021-11-09T18:09
общество
москва
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство России утвердило новый порядок регистрации безработных граждан, рассказала пресс-служба кабмина."Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов", — говорится в сообщении.Уточняется, что постепенно все центры занятости начнут функционировать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Это позволит проводить необходимые процедуры в электронном формате, а также освободить людей от предъявления большинства бумаг. Так, больше не понадобится предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности и сведения о регистрации по месту жительства."Кроме того, &lt;...&gt; обновится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия", — добавили в пресс-службе.Там привели в пример студентов дневных отделений, тех, кто хочет устроиться на новое место или найти работу по совместительству.Отмечается, что им будет достаточно зайти на портал, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с информацией об уровне квалификации и стаже. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически с учетом потребностей регионов.По словам Мишустина, приведенным в сообщении, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства.Первые 19 регионов начнут функционировать в новом формате уже в ноябре, более 60 присоединятся с 1 января 2022 года, Москва — с 1 января 2023 года. Уточняется что в переходный период можно будет зарегистрироваться по упрощенной процедуре, которую ввели в апреле 2020 года."Такой порядок позволяет подавать заявление о постановке на учет в качестве безработного через сайт "Работа в России" и дистанционно оформлять пособие по безработице. Именно этот порядок и стал отправной точкой для дальнейшего развития цифровой платформы", — напомнили в правительстве.Отмечается, что при этом у людей останется возможность обращаться в центры занятости лично, если подобный формат им удобнее.Ранее во вторник Мишустин сообщил о нововведении на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1757134202.html
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общество, москва, правительство рф, михаил мишустин, россия
15:19 09.11.2021 (обновлено: 18:09 09.11.2021)
 
В России утвердили новый порядок регистрации безработных

Правительство утвердило новый порядок регистрации безработных

© РИА Новости / Максим БогодвидВ Центре занятости населения Приволжского района города Казани
В Центре занятости населения Приволжского района города Казани - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство России утвердило новый порядок регистрации безработных граждан, рассказала пресс-служба кабмина.
"Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что постепенно все центры занятости начнут функционировать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Это позволит проводить необходимые процедуры в электронном формате, а также освободить людей от предъявления большинства бумаг. Так, больше не понадобится предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности и сведения о регистрации по месту жительства.
"Кроме того, <...> обновится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия", — добавили в пресс-службе.
Там привели в пример студентов дневных отделений, тех, кто хочет устроиться на новое место или найти работу по совместительству.
Отмечается, что им будет достаточно зайти на портал, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с информацией об уровне квалификации и стаже. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически с учетом потребностей регионов.
По словам Мишустина, приведенным в сообщении, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства.
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Первые 19 регионов начнут функционировать в новом формате уже в ноябре, более 60 присоединятся с 1 января 2022 года, Москва — с 1 января 2023 года. Уточняется что в переходный период можно будет зарегистрироваться по упрощенной процедуре, которую ввели в апреле 2020 года.
"Такой порядок позволяет подавать заявление о постановке на учет в качестве безработного через сайт "Работа в России" и дистанционно оформлять пособие по безработице. Именно этот порядок и стал отправной точкой для дальнейшего развития цифровой платформы", — напомнили в правительстве.
Отмечается, что при этом у людей останется возможность обращаться в центры занятости лично, если подобный формат им удобнее.
Ранее во вторник Мишустин сообщил о нововведении на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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