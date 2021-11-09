https://ria.ru/20211109/bezrabotnye-1758244027.html

В России утвердили новый порядок регистрации безработных

В России утвердили новый порядок регистрации безработных - РИА Новости, 09.11.2021

В России утвердили новый порядок регистрации безработных

Правительство России утвердило новый порядок регистрации безработных граждан, рассказала пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:19

2021-11-09T15:19

2021-11-09T18:09

общество

москва

правительство рф

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728061256_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_a7afb9bd24ac992cd13ba7421efb31bf.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство России утвердило новый порядок регистрации безработных граждан, рассказала пресс-служба кабмина."Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов", — говорится в сообщении.Уточняется, что постепенно все центры занятости начнут функционировать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Это позволит проводить необходимые процедуры в электронном формате, а также освободить людей от предъявления большинства бумаг. Так, больше не понадобится предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности и сведения о регистрации по месту жительства."Кроме того, <...> обновится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия", — добавили в пресс-службе.Там привели в пример студентов дневных отделений, тех, кто хочет устроиться на новое место или найти работу по совместительству.Отмечается, что им будет достаточно зайти на портал, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с информацией об уровне квалификации и стаже. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически с учетом потребностей регионов.По словам Мишустина, приведенным в сообщении, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства.Первые 19 регионов начнут функционировать в новом формате уже в ноябре, более 60 присоединятся с 1 января 2022 года, Москва — с 1 января 2023 года. Уточняется что в переходный период можно будет зарегистрироваться по упрощенной процедуре, которую ввели в апреле 2020 года."Такой порядок позволяет подавать заявление о постановке на учет в качестве безработного через сайт "Работа в России" и дистанционно оформлять пособие по безработице. Именно этот порядок и стал отправной точкой для дальнейшего развития цифровой платформы", — напомнили в правительстве.Отмечается, что при этом у людей останется возможность обращаться в центры занятости лично, если подобный формат им удобнее.Ранее во вторник Мишустин сообщил о нововведении на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1757134202.html

https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html

https://ria.ru/20211008/posobie-1753750753.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, правительство рф, михаил мишустин, россия