21:21 09.11.2021 (обновлено: 21:34 09.11.2021)
В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям
Депутат Белоконев предложили отбирать имущество за призывы к санкциям против Белоруссии
МИНСК, 9 ноя – РИА новости. Председатель комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев заявил, что в стране рассматривается возможность введения конфискации имущества за призывы к санкциям против республики.
"Ущерб на сегодняшний день от санкций, которые вводятся, достаточно велик… И те люди, которые не понимают этого, призывают к санкциям, должны нести ответственность… Будет еще конфискация имущества в доход государства, чтобы возместить ущерб, которые нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, их надо лишать гражданства", - сказал Белоконев телеканалу ОНТ во вторник.
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Нижняя палата белорусского парламента во вторник приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, теперь для вступления документа в силу его должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент. Законопроект 27 сентября 2021 года внесен в парламент по поручению президента депутатом Белоконевым и 4 октября принят в первом чтении.
Ранее пресс-служба нижней палаты сообщала о внесении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям, а также установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Белорусская оппозиция, лидеры которой выехали за пределы республики, призывают к широким международным санкциям против официального Минска.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.