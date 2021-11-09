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В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям
В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям - РИА Новости, 09.11.2021
В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям
Председатель комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев заявил, что в стране рассматривается возможность... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:21
2021-11-09T21:34
в мире
белоруссия
литва
чехия
евросоюз
александр лукашенко
олег белоконев
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МИНСК, 9 ноя – РИА новости. Председатель комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев заявил, что в стране рассматривается возможность введения конфискации имущества за призывы к санкциям против республики."Ущерб на сегодняшний день от санкций, которые вводятся, достаточно велик… И те люди, которые не понимают этого, призывают к санкциям, должны нести ответственность… Будет еще конфискация имущества в доход государства, чтобы возместить ущерб, которые нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, их надо лишать гражданства", - сказал Белоконев телеканалу ОНТ во вторник.Нижняя палата белорусского парламента во вторник приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, теперь для вступления документа в силу его должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент. Законопроект 27 сентября 2021 года внесен в парламент по поручению президента депутатом Белоконевым и 4 октября принят в первом чтении.Ранее пресс-служба нижней палаты сообщала о внесении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям, а также установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Белорусская оппозиция, лидеры которой выехали за пределы республики, призывают к широким международным санкциям против официального Минска.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20211108/sanktsii-1758138937.html
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758292036.html
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в мире, белоруссия, литва, чехия, евросоюз, александр лукашенко, олег белоконев
21:21 09.11.2021 (обновлено: 21:34 09.11.2021)
 
В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям

Депутат Белоконев предложили отбирать имущество за призывы к санкциям против Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 9 ноя – РИА новости. Председатель комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев заявил, что в стране рассматривается возможность введения конфискации имущества за призывы к санкциям против республики.
"Ущерб на сегодняшний день от санкций, которые вводятся, достаточно велик… И те люди, которые не понимают этого, призывают к санкциям, должны нести ответственность… Будет еще конфискация имущества в доход государства, чтобы возместить ущерб, которые нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, их надо лишать гражданства", - сказал Белоконев телеканалу ОНТ во вторник.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 22:24
Евросоюз предложил расширить санкции против Белоруссии
Нижняя палата белорусского парламента во вторник приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, теперь для вступления документа в силу его должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент. Законопроект 27 сентября 2021 года внесен в парламент по поручению президента депутатом Белоконевым и 4 октября принят в первом чтении.
Ранее пресс-служба нижней палаты сообщала о внесении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям, а также установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 18:32
В МИД Белоруссии не понимают позицию США по ситуации с беженцами на границе
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Белорусская оппозиция, лидеры которой выехали за пределы республики, призывают к широким международным санкциям против официального Минска.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
 
В миреБелоруссияЛитваЧехияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоОлег Белоконев
 
 
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