https://ria.ru/20211109/belorussiya-1758314044.html

В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям

В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям - РИА Новости, 09.11.2021

В Белоруссии предложили конфисковывать имущество за призывы к санкциям

Председатель комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев заявил, что в стране рассматривается возможность... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:21

2021-11-09T21:21

2021-11-09T21:34

в мире

белоруссия

литва

чехия

евросоюз

александр лукашенко

олег белоконев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg

МИНСК, 9 ноя – РИА новости. Председатель комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев заявил, что в стране рассматривается возможность введения конфискации имущества за призывы к санкциям против республики."Ущерб на сегодняшний день от санкций, которые вводятся, достаточно велик… И те люди, которые не понимают этого, призывают к санкциям, должны нести ответственность… Будет еще конфискация имущества в доход государства, чтобы возместить ущерб, которые нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, их надо лишать гражданства", - сказал Белоконев телеканалу ОНТ во вторник.Нижняя палата белорусского парламента во вторник приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям, теперь для вступления документа в силу его должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент. Законопроект 27 сентября 2021 года внесен в парламент по поручению президента депутатом Белоконевым и 4 октября принят в первом чтении.Ранее пресс-служба нижней палаты сообщала о внесении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за действия во вред национальной безопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве планируется прямо прописать ответственность за призывы к санкциям, а также установить наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Белорусская оппозиция, лидеры которой выехали за пределы республики, призывают к широким международным санкциям против официального Минска.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20211108/sanktsii-1758138937.html

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758292036.html

белоруссия

литва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, литва, чехия, евросоюз, александр лукашенко, олег белоконев