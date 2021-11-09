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В Минске не получали уведомлений от Варшавы о размещении военных у границы
В Минске не получали уведомлений от Варшавы о размещении военных у границы - РИА Новости, 09.11.2021
В Минске не получали уведомлений от Варшавы о размещении военных у границы
Минобороны Белоруссии заявило, что размещение Польшей 10 тысяч военных у совместной границы является существенной военной деятельностью, а Минск не получил от... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:39
2021-11-09T10:49
в мире
варшава
минск
польша
министерство обороны белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что размещение Польшей 10 тысяч военных у совместной границы является существенной военной деятельностью, а Минск не получил от Варшавы ни уведомления, ни приглашения наблюдателей.Подчеркивается, что "осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности". В министерстве пояснили, что указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих.Министерство обороны Белоруссии заявило, что "всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций". "В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа мы не получили", - говорится в сообщении.По данным ведомства, эта позиция белорусской стороны были доведена до Польши вечером в понедельник на встрече в Варшаве атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии в Польше Алексея Бортника с представителями польского министерства национальной обороны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у западных границ страны, ростом его группировки и числа военных учений. Отношения Белоруссии с Западом также обострились на фоне миграционного кризиса на общей границе Минска и соседних стран ЕС: в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса.Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Он также опровергал предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис, чтобы отомстить ЕС за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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в мире, варшава, минск, польша, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:39 09.11.2021 (обновлено: 10:49 09.11.2021)
 
В Минске не получали уведомлений от Варшавы о размещении военных у границы

Минобороны Белоруссии: Минск не получал уведомлений о размещении военных у границы

© REUTERS / BelTAСотрудники полиции Польши на белорусско-польской границе
Сотрудники полиции Польши на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / BelTA
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что размещение Польшей 10 тысяч военных у совместной границы является существенной военной деятельностью, а Минск не получил от Варшавы ни уведомления, ни приглашения наблюдателей.

"По мнению министерства обороны Республики Беларусь, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы, как было заявлено министром национальной обороны Республики Польша 25 октября 2021 года, является существенной военной деятельностью", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского минобороны.

Подчеркивается, что "осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности". В министерстве пояснили, что указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих.
"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - констатировали в пресс-службе.
Министерство обороны Белоруссии заявило, что "всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций". "В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа мы не получили", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, эта позиция белорусской стороны были доведена до Польши вечером в понедельник на встрече в Варшаве атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии в Польше Алексея Бортника с представителями польского министерства национальной обороны.
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Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Он также опровергал предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис, чтобы отомстить ЕС за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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