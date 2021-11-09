https://ria.ru/20211109/bastrykin-1758306857.html
Бастрыкин отметил повышение качества предварительного следствия
Бастрыкин отметил повышение качества предварительного следствия - РИА Новости, 09.11.2021
Бастрыкин отметил повышение качества предварительного следствия
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в рамках совещания по итогам работы следственных органов за девять месяцев текущего года отметил повышение оперативности и... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:12
2021-11-09T20:12
2021-11-09T20:12
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в рамках совещания по итогам работы следственных органов за девять месяцев текущего года отметил повышение оперативности и качества предварительного следствия, сообщается на сайте ведомства."Говоря об итогах работы следственных органов СК России за девять месяцев текущего года, председатель СК России отметил тенденции повышения оперативности и качества предварительного следствия", - говорится в сообщении.Отмечается, что за девять месяцев следователи направили в суд 70 693 уголовных дела в отношении 77 132 обвиняемых, расследовали 2123 преступления, совершенных организованными группами и преступными сообществами, передали в суды 7405 дел о коррупции, а также привлекли к уголовной ответственности более 700 лиц, обладающих особым правовым статусом.
https://ria.ru/20210119/sledovatel-1593629682.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкин отметил повышение качества предварительного следствия
Глава СК Бастрыкин отметил повышение оперативности и качества предварительного следствия