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ВТБ провел первую сделку по новой программе Ростуризма
ВТБ провел первую сделку по новой программе Ростуризма - РИА Новости, 09.11.2021
ВТБ провел первую сделку по новой программе Ростуризма
ВТБ реализовал первую сделку по льготной программе Ростуризма. Кредитное соглашение на 500 миллионов рублей заключено на строительство нового корпуса парк-отеля РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:59
2021-11-09T15:59
втб
банки
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ВТБ реализовал первую сделку по льготной программе Ростуризма. Кредитное соглашение на 500 миллионов рублей заключено на строительство нового корпуса парк-отеля "Доброград" во Владимирской области, сообщает пресс-служба банка.Всего на первом этапе рассмотрения заявок по программе Ростуризм одобрил к финансированию в ВТБ 14 проектов на 24 миллиарда рублей.В рамках инвестиционного проекта в парк-отеле "Доброград" будет построен новый корпус на 150 номеров с физкультурно-оздоровительной, деловой и досуговой инфраструктурой. Открытие корпуса запланировано в мае 2022 года. Заемные средства на реализацию проекта предоставляются на семь лет."С момента подписания в июне соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом мы провели большую совместную работу, чтобы сделать программу максимально эффективной для развития туристической отрасли. На первом этапе мы запускаем финансирование 14 проектов - в Санкт-Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Омской областях, Хабаровском крае, на Ставрополье, Кубани, в Кузбассе и других регионах России. Такой широкий охват говорит об актуальности программы и ее высокой востребованности у регионального бизнеса. В банк продолжают поступать новые кредитные заявки. Мы заинтересованы в скорейшем запуске второго этапа отбора, чтобы поддержать как можно больше инновационных проектов, которые внесут свой вклад в развитие внутреннего туризма и экономики страны в целом", − отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.Кредитная программа Ростуризма направлена на поддержку инвестиционных проектов в туристической сфере – по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее "три звезды", многофункциональных комплексов с номерным фондом, санаторно-курортных организаций и других объектов. Льготные кредиты выдаются на срок до 15 лет на сумму от 100 миллионов рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых.
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втб, банки, россия
15:59 09.11.2021
 

ВТБ провел первую сделку по новой программе Ростуризма

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ВТБ реализовал первую сделку по льготной программе Ростуризма. Кредитное соглашение на 500 миллионов рублей заключено на строительство нового корпуса парк-отеля "Доброград" во Владимирской области, сообщает пресс-служба банка.
Всего на первом этапе рассмотрения заявок по программе Ростуризм одобрил к финансированию в ВТБ 14 проектов на 24 миллиарда рублей.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
12:31
ВТБ снизил до 10% размер первого взноса для ипотеки на загородные дома
В рамках инвестиционного проекта в парк-отеле "Доброград" будет построен новый корпус на 150 номеров с физкультурно-оздоровительной, деловой и досуговой инфраструктурой. Открытие корпуса запланировано в мае 2022 года. Заемные средства на реализацию проекта предоставляются на семь лет.
"С момента подписания в июне соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом мы провели большую совместную работу, чтобы сделать программу максимально эффективной для развития туристической отрасли. На первом этапе мы запускаем финансирование 14 проектов - в Санкт-Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Омской областях, Хабаровском крае, на Ставрополье, Кубани, в Кузбассе и других регионах России. Такой широкий охват говорит об актуальности программы и ее высокой востребованности у регионального бизнеса. В банк продолжают поступать новые кредитные заявки. Мы заинтересованы в скорейшем запуске второго этапа отбора, чтобы поддержать как можно больше инновационных проектов, которые внесут свой вклад в развитие внутреннего туризма и экономики страны в целом", − отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.
Кредитная программа Ростуризма направлена на поддержку инвестиционных проектов в туристической сфере – по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее "три звезды", многофункциональных комплексов с номерным фондом, санаторно-курортных организаций и других объектов. Льготные кредиты выдаются на срок до 15 лет на сумму от 100 миллионов рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых.
 
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