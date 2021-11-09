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СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.11.2021
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Следователи проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с 25 пассажирами в Хабаровском крае, сообщает СУСК по Хабаровскому... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:13
2021-11-09T09:13
2021-11-09T15:44
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с 25 пассажирами в Хабаровском крае, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.По информации следствия, в утреннее время вторника на 47-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск произошла авария с участием автобуса рейса №103 "село Вознесенское – город Амурск" с 25 пассажирами. По данным госавтоинспекции, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и в результате съехал в кювет и опрокинулся на бок. По предварительным данным, шесть пассажиров обратились за медпомощью. Женщина 1987 года рождения была госпитализирована в Амурскую ЦРБ, остальные направлены на амбулаторное лечение."Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По информации краевого ГИБДД, водитель автобуса на момент ДТП был трезв, его документы были в порядке.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре
09:13 09.11.2021 (обновлено: 15:44 09.11.2021)
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае
СК проверяет обстоятельства ДТП с участием автобуса с 25 пассажирами в Хабаровском крае