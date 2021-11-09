https://ria.ru/20211109/avtobus-1758161950.html

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.11.2021

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Следователи проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с 25 пассажирами в Хабаровском крае, сообщает СУСК по Хабаровскому... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:13

2021-11-09T09:13

2021-11-09T15:44

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758249057_0:349:720:754_1920x0_80_0_0_72556cf0f3def5ddf88d0395c3bff6fd.jpg

ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с 25 пассажирами в Хабаровском крае, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.По информации следствия, в утреннее время вторника на 47-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск произошла авария с участием автобуса рейса №103 "село Вознесенское – город Амурск" с 25 пассажирами. По данным госавтоинспекции, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и в результате съехал в кювет и опрокинулся на бок. По предварительным данным, шесть пассажиров обратились за медпомощью. Женщина 1987 года рождения была госпитализирована в Амурскую ЦРБ, остальные направлены на амбулаторное лечение."Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По информации краевого ГИБДД, водитель автобуса на момент ДТП был трезв, его документы были в порядке.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре