https://ria.ru/20211109/aviareysy-1758161137.html

Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов

Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов - РИА Новости, 09.11.2021

Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов

Росавиация утвердила список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год: их количество вырастет на 40%, на программу выделено 9,3 миллиарда рублей - на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:05

2021-11-09T09:05

2021-11-09T09:05

экономика

красавиа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Росавиация утвердила список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год: их количество вырастет на 40%, на программу выделено 9,3 миллиарда рублей - на 21% больше, чем годом ранее, планируется перевезти более 3 миллионов пассажиров, сообщает ведомство."Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. В 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 миллиарда рублей, что на 21% больше выделенных лимитов 2021 года", - говорится в сообщении.Авиакомпании приступят к реализации программы с 1 января 2022 года. Количество субсидируемых маршрутов в 2022 году составит 372, что на 40% больше по сравнению с количеством маршрутов, утвержденных на 1 января 2021 года. На круглогодичной основе перевозки планируют выполнять 14 авиакомпаний: "Аэрофлот", "Азимут", "ЮТэйр", "Руслайн", Red Wings, S7, "ИрАэро", "Ямал", "Северсталь", "Вологодское авиационное предприятие", "КрасАвиа", "Костромское авиапредприятие", "ЮВТ Аэро", Nordwind."Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году - более 3 миллионов пассажиров. При этом 66% от указанных провозных емкостей, будут осуществлены с использованием современных воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года", - отмечает ведомство.Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2022 году осуществлять региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму 32,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210806/rosaviatsiya-1744770077.html

https://ria.ru/20210930/chartery-1752488370.html

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экономика, красавиа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, россия