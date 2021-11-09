https://ria.ru/20211109/altay-1758243917.html

На Алтае отца признали виновным в гибели троих детей при пожаре

На Алтае отца признали виновным в гибели троих детей при пожаре - РИА Новости, 09.11.2021

На Алтае отца признали виновным в гибели троих детей при пожаре

Мужчина признан виновным в гибели троих своих детей при пожаре в Республике Алтай, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:19

2021-11-09T15:19

2021-11-09T15:19

происшествия

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мужчина признан виновным в гибели троих своих детей при пожаре в Республике Алтай, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, 14 июня обвиняемый, будучи пьяным, оставил в доме без присмотра своих детей 2015-го, 2017-го и 2018 года рождения. При этом он знал о неисправной электропроводке в доме и о включенных в сеть электронагревательных приборах. Мать детей в это время находилась на работе. В отсутствие мужчины в доме начался пожар из-за воспламенения горючих материалов от аварийной работы электрооборудования. Дети не смогли потушить огонь и выйти из дома, они погибли. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам."Обвиняемый свою вину по существу предъявленного обвинения признал, раскаялся в содеянном и дал правдивые показания. Помимо этого следствием собрана достаточная доказательственная база его вины, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211108/spasenie-1758037976.html

республика алтай

россия

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происшествия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), россия