https://ria.ru/20211109/altay-1758191750.html
Во всех школах Алтая появится высокоскоростной интернет
Во всех школах Алтая появится высокоскоростной интернет - РИА Новости, 09.11.2021
Во всех школах Алтая появится высокоскоростной интернет
Все школы Алтайского края будут оснащены высокоскоростным интернетом в 2022 году, также в учреждения поставляют современную технику для проведения уроков,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:48
2021-11-09T11:48
2021-11-09T11:48
алтайский край
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Все школы Алтайского края будут оснащены высокоскоростным интернетом в 2022 году, также в учреждения поставляют современную технику для проведения уроков, сообщает официальный сайт правительства региона.Для образовательных учреждений закупили многофункциональные устройства и интерактивные панели, продолжается приемка остального оборудования."Школы, учащиеся и педагоги благодаря федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" получат доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний, и возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий. Также появятся цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока", - уточняет сайт.Уточняется, что новшества позволят автоматизировать процессы внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами.
https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758071134.html
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общество, алтайский край
Во всех школах Алтая появится высокоскоростной интернет
Высокоскоростной интернет появится во всех школах Алтая в 2022 году
БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости.
Все школы Алтайского края
будут оснащены высокоскоростным интернетом в 2022 году, также в учреждения поставляют современную технику для проведения уроков, сообщает официальный сайт
правительства региона.
"Высокоскоростной интернет в 2022 году будет во всех школах Алтайского края. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Так, в 2021 году 170 школ Алтайского края получат новое компьютерное оборудование. В образовательные учреждения поступят ноутбуки, интерактивные комплексы, смарт-ТВ-комплексы, многофункциональные устройства. Также в текущем году завершат переподключение школ к высокоскоростному интернету. Поэтому в следующем году техническая возможность получить доступ к высокоскоростному интернету будет у всех школ края, подчеркнули в краевом профильном ведомстве", - говорится в сообщении.
Для образовательных учреждений закупили многофункциональные устройства и интерактивные панели, продолжается приемка остального оборудования.
"Школы, учащиеся и педагоги благодаря федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" получат доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний, и возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий. Также появятся цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока", - уточняет сайт.
Уточняется, что новшества позволят автоматизировать процессы внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами.