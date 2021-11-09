https://ria.ru/20211109/altay-1758191750.html

Во всех школах Алтая появится высокоскоростной интернет

Во всех школах Алтая появится высокоскоростной интернет - РИА Новости, 09.11.2021

Во всех школах Алтая появится высокоскоростной интернет

Все школы Алтайского края будут оснащены высокоскоростным интернетом в 2022 году, также в учреждения поставляют современную технику для проведения уроков,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

2021-11-09T11:48

алтайский край

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Все школы Алтайского края будут оснащены высокоскоростным интернетом в 2022 году, также в учреждения поставляют современную технику для проведения уроков, сообщает официальный сайт правительства региона.Для образовательных учреждений закупили многофункциональные устройства и интерактивные панели, продолжается приемка остального оборудования."Школы, учащиеся и педагоги благодаря федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" получат доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний, и возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий. Также появятся цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока", - уточняет сайт.Уточняется, что новшества позволят автоматизировать процессы внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами.

https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758071134.html

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алтайский край