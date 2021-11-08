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Жириновский предложил сократить смену врачей "красных зон" до четырех часов
Жириновский предложил сократить смену врачей "красных зон" до четырех часов - РИА Новости, 08.11.2021
Жириновский предложил сократить смену врачей "красных зон" до четырех часов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с напряженной работой врачей в ковидных отделениях больниц предложил сократить их рабочие смены до четырех часов, а... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:58
2021-11-08T18:58
2021-11-08T18:58
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владимир жириновский
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с напряженной работой врачей в ковидных отделениях больниц предложил сократить их рабочие смены до четырех часов, а также направить туда студентов медвузов."Врачи измучены. Мне жарко в одном пиджаке, а они в комбинезонах и прорезиненных перчатках. Врачи не могут попить воды, сходить в туалет, а из-за этого идет отравление организма. Они в тяжелейшем положении, испытывают большой стресс и получают ущерб здоровью", - написал Жириновский в Telegram.По его словам, несмотря на то, что врачам повысили зарплату, "здоровья это не прибавляет"."Поэтому работа должна быть сменной — по 4 часа. Дежурить сутками невозможно. Нужно привлечь на работу в "красную зону" студентов медицинских вузов. Если они откажутся — то они выбрали не ту профессию. А те, кто пойдут — из них получатся хорошие врачи", - добавил лидер ЛДПР.
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общество, владимир жириновский, лдпр, здоровье - общество, коронавирус в россии
Жириновский предложил сократить смену врачей "красных зон" до четырех часов
Жириновский предложил сократить нагрузку врачей "красных зон" до четырех часов