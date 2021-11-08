https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758142493.html

Зеленский обсудил с Дудой "Северный поток — 2"

Зеленский обсудил с Дудой "Северный поток — 2" - РИА Новости, 08.11.2021

Зеленский обсудил с Дудой "Северный поток — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:09

2021-11-08T23:09

2021-11-08T23:13

в мире

украина

польша

владимир зеленский

северный поток — 2

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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе ситуацию на польско-белорусской границе и "Северный поток — 2", сообщается на сайте офиса главы Украины."Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе. Глава Украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты. Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток — 2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока — 2", прежде всего как угрозы безопасности, и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту", - говорится в сообщении.Также стороны обсудили перспективные проекты сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.Зеленский проинформировал Дуду о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины.Отдельно украинский лидер коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в нынешних сложных эпидемических условиях. Он убежден, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Польшу.Зеленский также поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков."Лидеры договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве", - сообщается в релизе.

https://ria.ru/20211108/ukraina-1758139111.html

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

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в мире, украина, польша, владимир зеленский, северный поток — 2