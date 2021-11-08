https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html

Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости

Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости - РИА Новости, 08.11.2021

Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале модернизации службы занятости, чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель -... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:04

2021-11-08T11:04

2021-11-08T11:16

михаил мишустин

общество

работа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757247348_0:144:2895:1772_1920x0_80_0_0_90a4665f129e5be54af8fb15a6ac8c06.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале модернизации службы занятости, чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель - специалиста."Чтобы сделать более удобный поиск работы для потенциальных сотрудников, начнем модернизацию государственной службы занятности населения. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал "Работа в России", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он добавил, что современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям – нужных специалистов.

https://ria.ru/20211029/bezrabotitsa-1756926956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество, работа, россия