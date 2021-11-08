https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html
Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости
Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости - РИА Новости, 08.11.2021
Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале модернизации службы занятости, чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель -... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:04
2021-11-08T11:04
2021-11-08T11:16
михаил мишустин
общество
работа
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале модернизации службы занятости, чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель - специалиста."Чтобы сделать более удобный поиск работы для потенциальных сотрудников, начнем модернизацию государственной службы занятности населения. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал "Работа в России", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он добавил, что современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям – нужных специалистов.
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михаил мишустин, общество, работа, россия
11:04 08.11.2021 (обновлено: 11:16 08.11.2021)
Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости
Мишустин: правительство начнет модернизацию службы занятости