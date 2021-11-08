Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/zakharova-1757990918.html
Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
Захарова рассказала об "очередной химере" Запада - РИА Новости, 08.11.2021
Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
Своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T01:57
2021-11-08T10:36
в мире
сша
ливия
москва
джо байден
нато
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_5eabbbc11733118b2cc876d51a450461.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9-10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.По ее словам, при сохранении всех противоречий внутри Соединенных Штатов Америки заявка США на позиции лидерства в мире "никуда не делась"."Соответственно нужно что-то предлагать, что-то конкретное, подо что можно собрать очередную коалицию, как она была в Ираке, Ливии, Афганистане, правда, заканчивалась бездарными провалами. Но тактика работает, и вот была придумана новая схема &lt;…&gt; даже в США, даже в недрах НАТО поняли, что очередную военную коалицию сейчас формировать как-то не комильфо &lt;…&gt; я имею в виду какую-то небольшую судьбоносную войну, военную операцию после того, что весь мир увидел в Афганистане, как-то не с руки. А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединенности этого западного мира, — вполне. И вот был придуман так называемый "саммит демократии", в поддержку демократии", — пояснила представитель МИД."Что же Россия? Россия предложила концепцию, которая вполне может претендовать и, я думаю, будет претендовать на истинное лидерство в мире. Тот самый разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего того позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", — добавила Захарова.Она уточнила, что "идеология западного мира — в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии кому-нибудь, идеология нашей страны — взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам".
https://ria.ru/20211108/dokument-1757990072.html
https://ria.ru/20211107/bespilotnik-1757952125.html
сша
ливия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0b867e20eb453d1723df0d1407f653cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, ливия, москва, джо байден, нато, мария захарова, россия
01:57 08.11.2021 (обновлено: 10:36 08.11.2021)
 
Захарова рассказала об "очередной химере" Запада

Захарова о саммите демократии США: для объединительной повестки одной теории мало

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9-10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.

"Этот саммит за демократию — это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку. Объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, при сохранении всех противоречий внутри Соединенных Штатов Америки заявка США на позиции лидерства в мире "никуда не делась".
"Соответственно нужно что-то предлагать, что-то конкретное, подо что можно собрать очередную коалицию, как она была в Ираке, Ливии, Афганистане, правда, заканчивалась бездарными провалами. Но тактика работает, и вот была придумана новая схема <…> даже в США, даже в недрах НАТО поняли, что очередную военную коалицию сейчас формировать как-то не комильфо <…> я имею в виду какую-то небольшую судьбоносную войну, военную операцию после того, что весь мир увидел в Афганистане, как-то не с руки. А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединенности этого западного мира, — вполне. И вот был придуман так называемый "саммит демократии", в поддержку демократии", — пояснила представитель МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
01:24
Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
"Что же Россия? Россия предложила концепцию, которая вполне может претендовать и, я думаю, будет претендовать на истинное лидерство в мире. Тот самый разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего того позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", — добавила Захарова.
Она уточнила, что "идеология западного мира — в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии кому-нибудь, идеология нашей страны — взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 15:37
Захарова рассказала, как Киев убивает надежду украинцев
 
В миреСШАЛивияМоскваДжо БайденНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15В Сочи девушка упала с обрыва после наезда машины на смотровой площадке
12:14В Грузию прибыли корабли ВМС США
12:13В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
12:11В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19
12:08В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"
12:06Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
Лента новостейМолния
В Сочи девушка упала с обрыва после наезда машины на смотровой площадкеВ Грузию прибыли корабли ВМС СШАВ Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театраВ Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды