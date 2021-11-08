https://ria.ru/20211108/zakharova-1757990918.html

Захарова рассказала об "очередной химере" Запада

Захарова рассказала об "очередной химере" Запада - РИА Новости, 08.11.2021

Захарова рассказала об "очередной химере" Запада

Своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T01:57

2021-11-08T01:57

2021-11-08T10:36

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россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9-10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.По ее словам, при сохранении всех противоречий внутри Соединенных Штатов Америки заявка США на позиции лидерства в мире "никуда не делась"."Соответственно нужно что-то предлагать, что-то конкретное, подо что можно собрать очередную коалицию, как она была в Ираке, Ливии, Афганистане, правда, заканчивалась бездарными провалами. Но тактика работает, и вот была придумана новая схема <…> даже в США, даже в недрах НАТО поняли, что очередную военную коалицию сейчас формировать как-то не комильфо <…> я имею в виду какую-то небольшую судьбоносную войну, военную операцию после того, что весь мир увидел в Афганистане, как-то не с руки. А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединенности этого западного мира, — вполне. И вот был придуман так называемый "саммит демократии", в поддержку демократии", — пояснила представитель МИД."Что же Россия? Россия предложила концепцию, которая вполне может претендовать и, я думаю, будет претендовать на истинное лидерство в мире. Тот самый разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего того позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", — добавила Захарова.Она уточнила, что "идеология западного мира — в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии кому-нибудь, идеология нашей страны — взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам".

https://ria.ru/20211108/dokument-1757990072.html

https://ria.ru/20211107/bespilotnik-1757952125.html

сша

ливия

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ливия, москва, джо байден, нато, мария захарова, россия