01:57 08.11.2021 (обновлено: 10:36 08.11.2021)
Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
Захарова о саммите демократии США: для объединительной повестки одной теории мало
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9-10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.
"Этот саммит за демократию — это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную объединительную повестку. Объединительная повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, при сохранении всех противоречий внутри Соединенных Штатов Америки заявка США на позиции лидерства в мире "никуда не делась".
"Соответственно нужно что-то предлагать, что-то конкретное, подо что можно собрать очередную коалицию, как она была в Ираке, Ливии, Афганистане, правда, заканчивалась бездарными провалами. Но тактика работает, и вот была придумана новая схема <…> даже в США, даже в недрах НАТО поняли, что очередную военную коалицию сейчас формировать как-то не комильфо <…> я имею в виду какую-то небольшую судьбоносную войну, военную операцию после того, что весь мир увидел в Афганистане, как-то не с руки. А вот нечто глобальное, что могло бы создать ощущение объединенности этого западного мира, — вполне. И вот был придуман так называемый "саммит демократии", в поддержку демократии", — пояснила представитель МИД.
"Что же Россия? Россия предложила концепцию, которая вполне может претендовать и, я думаю, будет претендовать на истинное лидерство в мире. Тот самый разумный консерватизм, который не предполагает отказа от движения вперед. Он предполагает движение вперед на основе всего того позитивного и эффективного опыта, который накоплен человечеством, каждой конкретной страной на своем конкретном примере", — добавила Захарова.
Она уточнила, что "идеология западного мира — в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии кому-нибудь, идеология нашей страны — взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам".