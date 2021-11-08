https://ria.ru/20211108/vozvraschenie-1758070750.html

В посольстве рассматривают возвращение в Россию экипажа "Академика Иоффе"

В посольстве рассматривают возвращение в Россию экипажа "Академика Иоффе" - РИА Новости, 08.11.2021

В посольстве рассматривают возвращение в Россию экипажа "Академика Иоффе"

Рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:02

2021-11-08T15:02

2021-11-08T15:12

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ЦЮРИХ, 8 ноя - РИА Новости. Рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", сообщила РИА Новости атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко.Как проинформировало посольство на прошлой неделе, власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова.Как уточнили РИА Новости в посольстве, иск против российского судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна". На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника."В настоящий момент НИС "Академик Иоффе" продолжает оставаться на рейде в порту Скагена. Члены экипажа и научные сотрудники не покидали борт судна, хотя ограничительные меры в их отношении, по имеющейся у посольства информации, судебными властями Дании не вводились. Вопрос их возвращения в Россию рассматривается", - сообщила Сыроватко.Она добавила, что посольство готово оказать необходимую консульско-правовую и другую поддержку при эвакуации экипажа и ученых в случае принятия соответствующего решения.

https://ria.ru/20211104/sudno-1757735691.html

https://ria.ru/20211104/isk-1757711093.html

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