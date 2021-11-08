Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/vladivostok-1758075705.html
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке - РИА Новости, 08.11.2021
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке
Во Владивостоке ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:30
2021-11-08T16:30
происшествия
владивосток
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94247/12/942471273_0:349:4431:2841_1920x0_80_0_0_fbcca9a30ae2a0a9957d419d382550dd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб."Поврежденными оказались кровли дома на Трудовом переулке, 1а, и продуктового магазина на проспекте Красного Знамени, 129а, упал столб ЛЭП на Басаргина. Также в результате непогоды в разных районах города фиксируются отключения электроснабжения", — заявили городские власти. Бригады энергетиков и спасатели уже приступили к восстановительным работам.Жители Владивостока делятся в соцсетях видео с последствиями разгула стихии. Очевидцы сообщают, что крышу дома на проспекте Красного Знамени сорвало на припаркованные автомобили, несколько машин получили повреждения.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: ожидается усиление дождя и ветра, порывы которого будут достигать 32 метров в секунду. Жителей города просят оставаться дома.
https://ria.ru/20211108/tsiklon-1758009358.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94247/12/942471273_90:0:4342:3189_1920x0_80_0_0_7ce66881d9be6c0721a77d9ae7613b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владивосток, жкх
15:30 08.11.2021 (обновлено: 16:30 08.11.2021)
 
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке

Ветер повредил крыши домов во Владивостоке

© РИА Новости / Геннадий ШишкинДождь во Владивостоке
Дождь во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб.
"Поврежденными оказались кровли дома на Трудовом переулке, 1а, и продуктового магазина на проспекте Красного Знамени, 129а, упал столб ЛЭП на Басаргина. Также в результате непогоды в разных районах города фиксируются отключения электроснабжения", — заявили городские власти.
Бригады энергетиков и спасатели уже приступили к восстановительным работам.
Жители Владивостока делятся в соцсетях видео с последствиями разгула стихии. Очевидцы сообщают, что крышу дома на проспекте Красного Знамени сорвало на припаркованные автомобили, несколько машин получили повреждения.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: ожидается усиление дождя и ветра, порывы которого будут достигать 32 метров в секунду. Жителей города просят оставаться дома.
МЧС ликвидирует последствия снежного циклона в Хабаровске
10:23
В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона
 
ПроисшествияВладивостокЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
04:15Специалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Лента новостейМолния
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиянСпециалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волосКонструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поля