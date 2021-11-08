https://ria.ru/20211108/vladivostok-1758075705.html
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке - РИА Новости, 08.11.2021
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке
Во Владивостоке ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:30
2021-11-08T15:30
2021-11-08T16:30
происшествия
владивосток
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб."Поврежденными оказались кровли дома на Трудовом переулке, 1а, и продуктового магазина на проспекте Красного Знамени, 129а, упал столб ЛЭП на Басаргина. Также в результате непогоды в разных районах города фиксируются отключения электроснабжения", — заявили городские власти. Бригады энергетиков и спасатели уже приступили к восстановительным работам.Жители Владивостока делятся в соцсетях видео с последствиями разгула стихии. Очевидцы сообщают, что крышу дома на проспекте Красного Знамени сорвало на припаркованные автомобили, несколько машин получили повреждения.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: ожидается усиление дождя и ветра, порывы которого будут достигать 32 метров в секунду. Жителей города просят оставаться дома.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, владивосток, жкх
15:30 08.11.2021 (обновлено: 16:30 08.11.2021)
Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке
Ветер повредил крыши домов во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости.
Во Владивостоке
ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб.
"Поврежденными оказались кровли дома на Трудовом переулке, 1а, и продуктового магазина на проспекте Красного Знамени, 129а, упал столб ЛЭП на Басаргина. Также в результате непогоды в разных районах города фиксируются отключения электроснабжения", — заявили городские власти.
Бригады энергетиков и спасатели уже приступили к восстановительным работам.
Жители Владивостока делятся в соцсетях видео с последствиями разгула стихии. Очевидцы сообщают, что крышу дома на проспекте Красного Знамени сорвало на припаркованные автомобили, несколько машин получили повреждения.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: ожидается усиление дождя и ветра, порывы которого будут достигать 32 метров в секунду. Жителей города просят оставаться дома.