https://ria.ru/20211108/vladivostok-1758075705.html

Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке

Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке - РИА Новости, 08.11.2021

Ветер сорвал крыши домов во Владивостоке

Во Владивостоке ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:30

2021-11-08T15:30

2021-11-08T16:30

происшествия

владивосток

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94247/12/942471273_0:349:4431:2841_1920x0_80_0_0_fbcca9a30ae2a0a9957d419d382550dd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке ветер повредил кровли домов, некоторые районы остались без света, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб."Поврежденными оказались кровли дома на Трудовом переулке, 1а, и продуктового магазина на проспекте Красного Знамени, 129а, упал столб ЛЭП на Басаргина. Также в результате непогоды в разных районах города фиксируются отключения электроснабжения", — заявили городские власти. Бригады энергетиков и спасатели уже приступили к восстановительным работам.Жители Владивостока делятся в соцсетях видео с последствиями разгула стихии. Очевидцы сообщают, что крышу дома на проспекте Красного Знамени сорвало на припаркованные автомобили, несколько машин получили повреждения.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: ожидается усиление дождя и ветра, порывы которого будут достигать 32 метров в секунду. Жителей города просят оставаться дома.

https://ria.ru/20211108/tsiklon-1758009358.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, жкх