https://ria.ru/20211108/vkladchiki-1758144805.html

Вкладчики лопнувших банков смогут получить страховку с помощью госуслуг

Вкладчики лопнувших банков смогут получить страховку с помощью госуслуг - РИА Новости, 08.11.2021

Вкладчики лопнувших банков смогут получить страховку с помощью госуслуг

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о возможности вкладчиков лопнувших банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:52

2021-11-08T23:52

2021-11-08T23:52

экономика

агентство по страхованию вкладов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о возможности вкладчиков лопнувших банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал госуслуг, кроме того, россияне смогут получать выплаты сразу на карту "Мир", следует из соответствующего проекта.Сегодня для получения страховки по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) вкладчик должен лично обратиться с предъявлением паспорта в АСВ или уполномоченный банк-агент. За последние пять лет количество россиян, воспользовавшихся данной услугой, составило 2,1 миллиона человек, им было выплачено 1,2 триллиона рублей страхового возмещения."В этой связи целью проекта федерального закона ... является устранение препятствий правового характера для возможности обращения в агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - говорится в пояснительной записке к проекту. Также обращение можно будет подать через официальный сайт АСВ.Кроме того, законопроект предусматривает возможность направления страхового возмещения по реквизитам карты "Мир" в рамках национальной системы платежных карт, что расширяет способы получения страхового возмещения по вкладам. Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.Отмечается, что особую актуальность электронная форма взаимодействия с вкладчиками приобрела за последний год, в условиях обострения эпидемиологической обстановки в стране в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Законопроектом предусмотрено поэтапное введение в действие его отдельных положений. Так, например, воспользоваться своим правом на обращение в агентство в электронной форме вкладчик фактически сможет через месяц со дня объявления АСВ о наличии соответствующей технической возможности.

https://ria.ru/20210930/lgoty-1752416765.html

https://ria.ru/20211103/vklady-1757470045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, госдума рф, россия