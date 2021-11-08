https://ria.ru/20211108/vertoletostroenie-1758061034.html

Россия всегда гордилась вертолетостроением, заявил Путин

Россия всегда гордилась вертолетостроением, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2021

Россия всегда гордилась вертолетостроением, заявил Путин

Россия всегда гордилась вертолетостроением, и сейчас восемь тысяч российских машин эксплуатируется в 100 странах мира, рассказал президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:16

2021-11-08T14:16

2021-11-08T14:16

общество

владимир путин

вертолеты россии

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия всегда гордилась вертолетостроением, и сейчас восемь тысяч российских машин эксплуатируется в 100 странах мира, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским."Андрей Иванович, у нас вертолетостроение традиционно всегда развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением. Сколько сейчас – восемь тысяч наших машин эксплуатируется в 100 странах мира, по-моему?", - спросил Путин в начале встречи. И Богинский подтвердил эту информацию. "Да, совершенно верно", - сказал он.После чего глава государства отметил, что холдинг "Вертолеты России" получился дееспособным, и попросил рассказать ему, каковые перспективы его развития.

https://ria.ru/20211108/vertolet-1758060383.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, вертолеты россии, россия