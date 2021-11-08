https://ria.ru/20211108/valyuta-1757987732.html

Аналитик спрогнозировал "валютные сюрпризы" к Новому году

Аналитик спрогнозировал "валютные сюрпризы" к Новому году - РИА Новости, 08.11.2021

Аналитик спрогнозировал "валютные сюрпризы" к Новому году

Иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году, и это имеет вполне обоснованную экономическую подоплеку, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T01:15

2021-11-08T01:15

2021-11-08T10:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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доллар

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году, и это имеет вполне обоснованную экономическую подоплеку, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Он напомнил, что в России, в отличие от большинства стран, есть новогодние каникулы, во время которых увеличивается потребление товаров, в том числе импортных. Поэтому продавцы, готовясь к этому, заранее начинают скупать валюту.Кроме того, добавил он, у российских компаний финансовый год совпадает с календарным и пик валютных выплат по внешнему долгу приходится как раз на дни, предшествующие праздникам. Наконец, к концу года всегда растут бюджетные расходы, что увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке, подчеркнул Маслов.Вера людей в то, что к концу года валюта всегда дорожает, тоже имеет значение, но лишь опосредованное, предупредил аналитик. С другой стороны, добавил он, привязка к конкретным датам всегда обоснована, поскольку позволяет делать прогнозы и принимать решения.По его мнению, уделять пристальное внимание валютному рынку имеет смысл только тем, кто профессионально занимается торговлей на биржах и вообще связан с валютой. Остальным Маслов советует в праздники расслабиться: хранить деньги лучше в "защитных валютах", которые вряд ли будут волатильными.

https://ria.ru/20211102/miny-1757302955.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, андрей маслов, россия