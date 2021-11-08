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Аналитик спрогнозировал "валютные сюрпризы" к Новому году
Аналитик спрогнозировал "валютные сюрпризы" к Новому году - РИА Новости, 08.11.2021
Аналитик спрогнозировал "валютные сюрпризы" к Новому году
Иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году, и это имеет вполне обоснованную экономическую подоплеку, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T01:15
2021-11-08T01:15
2021-11-08T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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андрей маслов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году, и это имеет вполне обоснованную экономическую подоплеку, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Он напомнил, что в России, в отличие от большинства стран, есть новогодние каникулы, во время которых увеличивается потребление товаров, в том числе импортных. Поэтому продавцы, готовясь к этому, заранее начинают скупать валюту.Кроме того, добавил он, у российских компаний финансовый год совпадает с календарным и пик валютных выплат по внешнему долгу приходится как раз на дни, предшествующие праздникам. Наконец, к концу года всегда растут бюджетные расходы, что увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке, подчеркнул Маслов.Вера людей в то, что к концу года валюта всегда дорожает, тоже имеет значение, но лишь опосредованное, предупредил аналитик. С другой стороны, добавил он, привязка к конкретным датам всегда обоснована, поскольку позволяет делать прогнозы и принимать решения.По его мнению, уделять пристальное внимание валютному рынку имеет смысл только тем, кто профессионально занимается торговлей на биржах и вообще связан с валютой. Остальным Маслов советует в праздники расслабиться: хранить деньги лучше в "защитных валютах", которые вряд ли будут волатильными.
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экономика, рубль, доллар, андрей маслов, россия
01:15 08.11.2021 (обновлено: 10:21 08.11.2021)
Аналитик спрогнозировал "валютные сюрпризы" к Новому году
Аналитик Маслов: иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году, и это имеет вполне обоснованную экономическую подоплеку, рассказал агентству "Прайм
" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов
.
Он напомнил, что в России
, в отличие от большинства стран, есть новогодние каникулы, во время которых увеличивается потребление товаров, в том числе импортных. Поэтому продавцы, готовясь к этому, заранее начинают скупать валюту.
"Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля", — пояснил Маслов.
Кроме того, добавил он, у российских компаний финансовый год совпадает с календарным и пик валютных выплат по внешнему долгу приходится как раз на дни, предшествующие праздникам. Наконец, к концу года всегда растут бюджетные расходы, что увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке, подчеркнул Маслов.
Вера людей в то, что к концу года валюта всегда дорожает, тоже имеет значение, но лишь опосредованное, предупредил аналитик. С другой стороны, добавил он, привязка к конкретным датам всегда обоснована, поскольку позволяет делать прогнозы и принимать решения.
По его мнению, уделять пристальное внимание валютному рынку имеет смысл только тем, кто профессионально занимается торговлей на биржах и вообще связан с валютой. Остальным Маслов советует в праздники расслабиться: хранить деньги лучше в "защитных валютах", которые вряд ли будут волатильными.