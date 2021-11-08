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Сертификаты о вакцинации нового образца проверит робот
Сертификаты о вакцинации нового образца проверит робот - РИА Новости, 08.11.2021
Сертификаты о вакцинации нового образца проверит робот
Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, создал первого робота для проверки сертификатов нового образца о вакцинации от... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:41
2021-11-08T15:51
новости компаний - экономика
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, создал первого робота для проверки сертификатов нового образца о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.Робот сканирует сертификат, проверяет паспорт и желает хорошего отдыха гостям и посетителям ресторанов и общественных мест. Он способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями, уточняется в сообщении."Мы уделяем особое внимание поддержке российских технологичных стартапов. Чтобы они могли быстро расти и развиваться, помогаем решать их основателям различные задачи: от образовательных до финансовых. Компания "Промобот", например, получив комплексную поддержку от Корпорации МСП, фонда "МИР" и МСП Банка, расширила производство роботов", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов, сканером для считывания штрих-кодов, а также сканером паспорта. Также робот был интегрирован с сервисом "Госуслуги СТОП Коронавирус", благодаря чему появилась возможность сверки данных сертификата с данными Госуслуг и проверки подлинности паспорта или другого документа. По словам разработчиков, такие роботы в ближайшее время появятся в ресторанах и общественных местах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Помимо ресторанов, роботы с функционалом проверки QR-кодов появятся в аэропортах и учебных заведениях.Ранее стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП – в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит Корпорации МСП) и ООО "Промобот". Также производитель роботов получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов: компании была предоставлена 100% гарантия в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.
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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия
15:41 08.11.2021 (обновлено: 15:51 08.11.2021)
 

Сертификаты о вакцинации нового образца проверит робот

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Тестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Стартап "Промобот", развивающийся при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, создал первого робота для проверки сертификатов нового образца о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
Робот сканирует сертификат, проверяет паспорт и желает хорошего отдыха гостям и посетителям ресторанов и общественных мест. Он способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями, уточняется в сообщении.
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19 мая, 11:31
Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов
"Мы уделяем особое внимание поддержке российских технологичных стартапов. Чтобы они могли быстро расти и развиваться, помогаем решать их основателям различные задачи: от образовательных до финансовых. Компания "Промобот", например, получив комплексную поддержку от Корпорации МСП, фонда "МИР" и МСП Банка, расширила производство роботов", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов, сканером для считывания штрих-кодов, а также сканером паспорта. Также робот был интегрирован с сервисом "Госуслуги СТОП Коронавирус", благодаря чему появилась возможность сверки данных сертификата с данными Госуслуг и проверки подлинности паспорта или другого документа. По словам разработчиков, такие роботы в ближайшее время появятся в ресторанах и общественных местах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Помимо ресторанов, роботы с функционалом проверки QR-кодов появятся в аэропортах и учебных заведениях.
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30 апреля, 15:45
Корпорация МСП рассказала о поддержке бизнеса через "Инвестиционный лифт"
Ранее стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП – в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит Корпорации МСП) и ООО "Промобот". Также производитель роботов получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов: компании была предоставлена 100% гарантия в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.
 
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