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Алтайский край
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В Алтайском крае запустили чат-бот для быстрой вакцинации
В Алтайском крае запустили чат-бот для быстрой вакцинации - РИА Новости, 08.11.2021
В Алтайском крае запустили чат-бот для быстрой вакцинации
Чат-бот, который подскажет, где можно привиться от коронавируса без записи и сколько придётся ждать в очереди, запустили в Алтайском крае, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:04
2021-11-08T15:04
алтайский край
общество
алтайский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Чат-бот, который подскажет, где можно привиться от коронавируса без записи и сколько придётся ждать в очереди, запустили в Алтайском крае, сообщается на сайте правительства региона.Бот расскажет, где сейчас работают пункты вакцинации, укажут адрес и время работы."Кроме того, здесь можно увидеть, сколько в каждом пункте на текущий час людей в очереди, также указано примерное время ожидания, если приехать вакцинироваться прямо сейчас. С помощью сервиса все желающие поставить прививку могут скорректировать свои планы. Данные регулярно обновляются при участии Минздрава Алтайского края", - сообщается на сайте.Пока чат-бот предоставляет данные только по пунктам вакцинации в Барнауле. До конца ноября появится информация по точкам во всем крае. В ближайших планах - запустить аналогичный чат-бот для Viber."По данным краевого Минздрава, темпы вакцинации выросли за последние дни в несколько раз. Если в конце лета за прививками обращалось меньше 2 тысяч человек в день, то теперь по 10-11 тысяч. Всего же на сегодняшний день более 740 тысяч жителей края полностью привиты (получили две прививки или однократно "Спутник Лайт"), а почти 20 тысяч прошли повторную вакцинацию. Таковы данные на 8 ноября", - резюмирует правительство.
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общество, алтайский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:04 08.11.2021
 
В Алтайском крае запустили чат-бот для быстрой вакцинации

Чат-бот для быстрой вакцинации без записи запустили в Алтайском крае

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Чат-бот, который подскажет, где можно привиться от коронавируса без записи и сколько придётся ждать в очереди, запустили в Алтайском крае, сообщается на сайте правительства региона.
"Вопросы о том, где можно вакцинироваться от коронавируса без записи и сколько времени придется ждать в очереди, стали для многих жителей Алтайского края особенно актуальными с момента ввода QR-кодов. Чтобы помочь землякам получить ответы на эти вопросы, Центр управления регионом Алтайского края (ЦУР) при поддержке Минздрава разработал и запустил специальный чат-бот под названием "Вакцинация в Алтайском крае". Сервисом можно воспользоваться в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.
Бот расскажет, где сейчас работают пункты вакцинации, укажут адрес и время работы.
"Кроме того, здесь можно увидеть, сколько в каждом пункте на текущий час людей в очереди, также указано примерное время ожидания, если приехать вакцинироваться прямо сейчас. С помощью сервиса все желающие поставить прививку могут скорректировать свои планы. Данные регулярно обновляются при участии Минздрава Алтайского края", - сообщается на сайте.
Пока чат-бот предоставляет данные только по пунктам вакцинации в Барнауле. До конца ноября появится информация по точкам во всем крае. В ближайших планах - запустить аналогичный чат-бот для Viber.
"По данным краевого Минздрава, темпы вакцинации выросли за последние дни в несколько раз. Если в конце лета за прививками обращалось меньше 2 тысяч человек в день, то теперь по 10-11 тысяч. Всего же на сегодняшний день более 740 тысяч жителей края полностью привиты (получили две прививки или однократно "Спутник Лайт"), а почти 20 тысяч прошли повторную вакцинацию. Таковы данные на 8 ноября", - резюмирует правительство.
 
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