https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758071134.html

В Алтайском крае запустили чат-бот для быстрой вакцинации

В Алтайском крае запустили чат-бот для быстрой вакцинации - РИА Новости, 08.11.2021

В Алтайском крае запустили чат-бот для быстрой вакцинации

Чат-бот, который подскажет, где можно привиться от коронавируса без записи и сколько придётся ждать в очереди, запустили в Алтайском крае, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:04

2021-11-08T15:04

2021-11-08T15:04

алтайский край

общество

алтайский край

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_0:119:3253:1949_1920x0_80_0_0_d7920f64c59bdf3326960f4d0443d03b.jpg

БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Чат-бот, который подскажет, где можно привиться от коронавируса без записи и сколько придётся ждать в очереди, запустили в Алтайском крае, сообщается на сайте правительства региона.Бот расскажет, где сейчас работают пункты вакцинации, укажут адрес и время работы."Кроме того, здесь можно увидеть, сколько в каждом пункте на текущий час людей в очереди, также указано примерное время ожидания, если приехать вакцинироваться прямо сейчас. С помощью сервиса все желающие поставить прививку могут скорректировать свои планы. Данные регулярно обновляются при участии Минздрава Алтайского края", - сообщается на сайте.Пока чат-бот предоставляет данные только по пунктам вакцинации в Барнауле. До конца ноября появится информация по точкам во всем крае. В ближайших планах - запустить аналогичный чат-бот для Viber."По данным краевого Минздрава, темпы вакцинации выросли за последние дни в несколько раз. Если в конце лета за прививками обращалось меньше 2 тысяч человек в день, то теперь по 10-11 тысяч. Всего же на сегодняшний день более 740 тысяч жителей края полностью привиты (получили две прививки или однократно "Спутник Лайт"), а почти 20 тысяч прошли повторную вакцинацию. Таковы данные на 8 ноября", - резюмирует правительство.

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алтайский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19