https://ria.ru/20211108/ukraina-1758074756.html

СМИ назвали кандидата на пост главы партии "Слуга народа"

СМИ назвали кандидата на пост главы партии "Слуга народа" - РИА Новости, 08.11.2021

СМИ назвали кандидата на пост главы партии "Слуга народа"

Новым главой пропрезидентской партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко может быть избрана депутат Верховной рады Елена Шуляк, сообщает в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:24

2021-11-08T15:24

2021-11-08T15:24

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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Новым главой пропрезидентской партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко может быть избрана депутат Верховной рады Елена Шуляк, сообщает в понедельник издание "LB.ua" со ссылкой на свои источники.Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила в понедельник пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук. Преемника изберут на съезде в ноябре.Одной из причин назначения Шуляк главой партии собеседник "LB.ua" назвал "необходимость обновления команды", он также считает, что с ее назначением "политическим оппонентам будет неудобно с ней воевать на эфирах".В свою очередь пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. "Следующего главу или руководительницу партии "Слуги народа" определит съезд, который пройдет в ближайшее время. У нас есть достойные кандидатуры, которые способны возглавить команду", - написала Палийчук в Telegram.Елена Шуляк прошла в парламент под тринадцатым номером в списке "Слуги народа". Она является заместителем председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757401417.html

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в мире, украина, верховная рада украины