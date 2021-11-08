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Нижегородский суд признал законным отказ по вопросу о передаче Уилана в США
Нижегородский суд признал законным отказ по вопросу о передаче Уилана в США - РИА Новости, 08.11.2021
Нижегородский суд признал законным отказ по вопросу о передаче Уилана в США
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осуждённого за... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:58
2021-11-08T11:25
происшествия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пол уилан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осуждённого за шпионаж Пола Уилана в США, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокаты Уилана посчитали, что Верховный суд Мордовии уклоняется от отправления правосудия, и обжаловали решение.Адвокаты настаивали на участии Уилана в суде, однако заседание прошло без него.Адвокаты Уилана считают, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия, защита будет обжаловать решение апелляционного суда, заявил адвокат Владимир Жеребенков."Считаю данное решение незаконным и необоснованным, поскольку, я считаю, Полу отказали в доступе к суду", - заявил Жеребенков журналистам.Перед началом заседания Жеребенков пояснил журналистам, что защита продолжит добиваться выдворения, поскольку "с обменом застопорилось"."Мы поэтому пытаемся таким образом сделать. Надеюсь, что наше правосудие выдворит его, зачем нам кормить другого гражданина налогоплательщикам, тем более он уже больше двух лет отбывает наказание. Тогда в рамках взаимности нам отправят отбывать наказание нашего, российского гражданина", - рассказал адвокат.Жеребенков добавил, что о кандидатурах трудно говорить."Когда идет обмен, здесь согласуют, кого на кого. А если выдворение - кого американцы отдадут. Они могут какого-нибудь хакера. Там звучал какой-то коммерсант из Петербурга, который там отбывает наказание", - сказал адвокат.По его словам, "выбор большой": в США больше 300 российских граждан находятся под стражей.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20211108/uilan-1758015002.html
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происшествия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пол уилан
10:58 08.11.2021 (обновлено: 11:25 08.11.2021)
 
Нижегородский суд признал законным отказ по вопросу о передаче Уилана в США

Нижегородский суд признал законным отказ суда Мордовии по вопросу о передаче Уилана в США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осуждённого за шпионаж Пола Уилана в США, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокаты Уилана посчитали, что Верховный суд Мордовии уклоняется от отправления правосудия, и обжаловали решение.
"Судебная коллегия определила: постановление Верховного суда Мордовии оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья Николай Волков.
Адвокаты настаивали на участии Уилана в суде, однако заседание прошло без него.
Адвокаты Уилана считают, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия, защита будет обжаловать решение апелляционного суда, заявил адвокат Владимир Жеребенков.
"Считаю данное решение незаконным и необоснованным, поскольку, я считаю, Полу отказали в доступе к суду", - заявил Жеребенков журналистам.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана
Перед началом заседания Жеребенков пояснил журналистам, что защита продолжит добиваться выдворения, поскольку "с обменом застопорилось".
"Мы поэтому пытаемся таким образом сделать. Надеюсь, что наше правосудие выдворит его, зачем нам кормить другого гражданина налогоплательщикам, тем более он уже больше двух лет отбывает наказание. Тогда в рамках взаимности нам отправят отбывать наказание нашего, российского гражданина", - рассказал адвокат.
Жеребенков добавил, что о кандидатурах трудно говорить.
"Когда идет обмен, здесь согласуют, кого на кого. А если выдворение - кого американцы отдадут. Они могут какого-нибудь хакера. Там звучал какой-то коммерсант из Петербурга, который там отбывает наказание", - сказал адвокат.
По его словам, "выбор большой": в США больше 300 российских граждан находятся под стражей.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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