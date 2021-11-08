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Туризм
https://ria.ru/20211108/turisty-1758027279.html
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы - РИА Новости, 08.11.2021
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
Предоставлять справки о вакцинации и оставаться на карантине при въезде в Крым не нужно, при этом для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходимо... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:51
2021-11-08T11:51
туризм
республика крым
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коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Предоставлять справки о вакцинации и оставаться на карантине при въезде в Крым не нужно, при этом для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходимо предъявить сведения о прививке или QR-код, сообщила пресс-служба Минкурортов республики."При въезде в Крым гражданам Российской Федерации предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - говорится в правилах посещения и отдыха туристов, опубликованных министерством.При этом для размещения туристов в гостиницах, санаториях и пансионатах нужно предъявить сведения о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или QR-код, сертификат о перенесенном заболевании или QR-код (срок действия не более шести месяцев после выздоровления). Кроме того, также принимается справка об медотводе от вакцинации, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.Доступ на пешие и автобусные экскурсии разрешен только при наличии сертификата или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, справки об отрицательном ПЦР-тесте (срок действия не более семи дней). Музеи могут проводить экскурсии группами на 10 человек с соблюдением социального дистанцирования и возможностью использования аудиогидов.
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республика крым, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирусы, туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
11:51 08.11.2021
 
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы

Министерство курортов Крыма разъяснило правила въезда и заселения туристов в гостиницы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Предоставлять справки о вакцинации и оставаться на карантине при въезде в Крым не нужно, при этом для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходимо предъявить сведения о прививке или QR-код, сообщила пресс-служба Минкурортов республики.
"При въезде в Крым гражданам Российской Федерации предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - говорится в правилах посещения и отдыха туристов, опубликованных министерством.
При этом для размещения туристов в гостиницах, санаториях и пансионатах нужно предъявить сведения о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или QR-код, сертификат о перенесенном заболевании или QR-код (срок действия не более шести месяцев после выздоровления). Кроме того, также принимается справка об медотводе от вакцинации, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.
Доступ на пешие и автобусные экскурсии разрешен только при наличии сертификата или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, справки об отрицательном ПЦР-тесте (срок действия не более семи дней). Музеи могут проводить экскурсии группами на 10 человек с соблюдением социального дистанцирования и возможностью использования аудиогидов.
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