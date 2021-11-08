https://ria.ru/20211108/turisty-1758027279.html
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы - РИА Новости, 08.11.2021
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
Предоставлять справки о вакцинации и оставаться на карантине при въезде в Крым не нужно, при этом для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходимо... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:51
2021-11-08T11:51
2021-11-08T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Предоставлять справки о вакцинации и оставаться на карантине при въезде в Крым не нужно, при этом для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходимо предъявить сведения о прививке или QR-код, сообщила пресс-служба Минкурортов республики."При въезде в Крым гражданам Российской Федерации предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - говорится в правилах посещения и отдыха туристов, опубликованных министерством.При этом для размещения туристов в гостиницах, санаториях и пансионатах нужно предъявить сведения о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или QR-код, сертификат о перенесенном заболевании или QR-код (срок действия не более шести месяцев после выздоровления). Кроме того, также принимается справка об медотводе от вакцинации, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.Доступ на пешие и автобусные экскурсии разрешен только при наличии сертификата или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, справки об отрицательном ПЦР-тесте (срок действия не более семи дней). Музеи могут проводить экскурсии группами на 10 человек с соблюдением социального дистанцирования и возможностью использования аудиогидов.
https://ria.ru/20211103/otdykh-1757379462.html
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В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
Министерство курортов Крыма разъяснило правила въезда и заселения туристов в гостиницы