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В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона
В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона - РИА Новости, 08.11.2021
В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона
Последствия февральского циклона в Хабаровском крае ликвидированы, пострадавшие получили положенные выплаты за поврежденное имущество, сообщает правительство... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:23
2021-11-08T10:23
происшествия
советско-гаванский район
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Последствия февральского циклона в Хабаровском крае ликвидированы, пострадавшие получили положенные выплаты за поврежденное имущество, сообщает правительство региона.Мощный снежный циклон со шквалистым ветром до 35 метров в секунду обрушился на Хабаровский край 16-17 февраля этого года. Тогда власти сообщали о поврежденных порядка 350 зданий в Нанайском, Ванинском и Советско-Гаванском районах: постройки лишились крыш, в домах были выбиты окна, сорваны балконы и фасады."В Хабаровском крае восстановлены все здания, поврежденные из-за прошедшего 16-17 февраля циклона. Губернатор Михаил Дегтярев лично контролировал процесс ликвидации последствий непогоды. На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и выплаты гражданам правительство региона выделило более 62 миллионов рублей... 738 гражданам, чье имущество пострадало от шквального ветра, помощь была оказана на общую сумму 5,7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пострадавшие районы из регионального резерва было выделено в общей сложности около 100 тонн грузов: шифера, профлиста, электрокабеля.
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происшествия, советско-гаванский район, хабаровский край, михаил дегтярев
10:23 08.11.2021
 
В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона

Власти Хабаровского края заявили о ликвидации последствий февральского циклона

© ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМЧС ликвидирует последствия снежного циклона в Хабаровске
МЧС ликвидирует последствия снежного циклона в Хабаровске
© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Последствия февральского циклона в Хабаровском крае ликвидированы, пострадавшие получили положенные выплаты за поврежденное имущество, сообщает правительство региона.
Мощный снежный циклон со шквалистым ветром до 35 метров в секунду обрушился на Хабаровский край 16-17 февраля этого года. Тогда власти сообщали о поврежденных порядка 350 зданий в Нанайском, Ванинском и Советско-Гаванском районах: постройки лишились крыш, в домах были выбиты окна, сорваны балконы и фасады.
"В Хабаровском крае восстановлены все здания, поврежденные из-за прошедшего 16-17 февраля циклона. Губернатор Михаил Дегтярев лично контролировал процесс ликвидации последствий непогоды. На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и выплаты гражданам правительство региона выделило более 62 миллионов рублей... 738 гражданам, чье имущество пострадало от шквального ветра, помощь была оказана на общую сумму 5,7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пострадавшие районы из регионального резерва было выделено в общей сложности около 100 тонн грузов: шифера, профлиста, электрокабеля.
 
ПроисшествияСоветско-Гаванский районХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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