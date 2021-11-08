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В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона

В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона - РИА Новости, 08.11.2021

В Хабаровском крае ликвидировали последствия февральского циклона

Последствия февральского циклона в Хабаровском крае ликвидированы, пострадавшие получили положенные выплаты за поврежденное имущество, сообщает правительство... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:23

2021-11-08T10:23

2021-11-08T10:23

происшествия

советско-гаванский район

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Последствия февральского циклона в Хабаровском крае ликвидированы, пострадавшие получили положенные выплаты за поврежденное имущество, сообщает правительство региона.Мощный снежный циклон со шквалистым ветром до 35 метров в секунду обрушился на Хабаровский край 16-17 февраля этого года. Тогда власти сообщали о поврежденных порядка 350 зданий в Нанайском, Ванинском и Советско-Гаванском районах: постройки лишились крыш, в домах были выбиты окна, сорваны балконы и фасады."В Хабаровском крае восстановлены все здания, поврежденные из-за прошедшего 16-17 февраля циклона. Губернатор Михаил Дегтярев лично контролировал процесс ликвидации последствий непогоды. На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и выплаты гражданам правительство региона выделило более 62 миллионов рублей... 738 гражданам, чье имущество пострадало от шквального ветра, помощь была оказана на общую сумму 5,7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пострадавшие районы из регионального резерва было выделено в общей сложности около 100 тонн грузов: шифера, профлиста, электрокабеля.

советско-гаванский район

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, советско-гаванский район, хабаровский край, михаил дегтярев