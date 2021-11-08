https://ria.ru/20211108/torgovlya-1758055244.html

Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2%

Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2% - РИА Новости, 08.11.2021

Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2%

Внешнеторговый оборот Китая за первые 10 месяцев текущего года увеличился на 22,2% в годовом исчислении, составив 31,67 триллиона юаней (4,89 триллиона... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:52

2021-11-08T13:52

2021-11-08T13:52

россия-китай: главное

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китай

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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Внешнеторговый оборот Китая за первые 10 месяцев текущего года увеличился на 22,2% в годовом исчислении, составив 31,67 триллиона юаней (4,89 триллиона долларов), свидетельствуют данные Главного таможенного управления.Согласно статистике, данный показатель вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В период с января по октябрь текущего года объем как экспорта, так и импорта страны продолжил демонстрировать двузначный рост, увеличившись в годовом выражении на 22,5% и 21,8% соответственно.Только в октябре этого года внешнеторговый оборот страны увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом снизившись на 5,6% в месячном выражении.

https://ria.ru/20211104/kitay-1757688832.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, торговля, китай