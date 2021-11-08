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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211108/torgovlya-1758055244.html
Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2%
Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2% - РИА Новости, 08.11.2021
Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2%
Внешнеторговый оборот Китая за первые 10 месяцев текущего года увеличился на 22,2% в годовом исчислении, составив 31,67 триллиона юаней (4,89 триллиона... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:52
2021-11-08T13:52
россия-китай: главное
экономика
торговля
китай
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Внешнеторговый оборот Китая за первые 10 месяцев текущего года увеличился на 22,2% в годовом исчислении, составив 31,67 триллиона юаней (4,89 триллиона долларов), свидетельствуют данные Главного таможенного управления.Согласно статистике, данный показатель вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В период с января по октябрь текущего года объем как экспорта, так и импорта страны продолжил демонстрировать двузначный рост, увеличившись в годовом выражении на 22,5% и 21,8% соответственно.Только в октябре этого года внешнеторговый оборот страны увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом снизившись на 5,6% в месячном выражении.
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экономика, торговля, китай
13:52 08.11.2021
 

Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Внешнеторговый оборот Китая за первые 10 месяцев текущего года увеличился на 22,2% в годовом исчислении, составив 31,67 триллиона юаней (4,89 триллиона долларов), свидетельствуют данные Главного таможенного управления.
Согласно статистике, данный показатель вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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В Чанчуне прошла конференция КНР-РФ по развитию сельского хозяйства
В период с января по октябрь текущего года объем как экспорта, так и импорта страны продолжил демонстрировать двузначный рост, увеличившись в годовом выражении на 22,5% и 21,8% соответственно.
Только в октябре этого года внешнеторговый оборот страны увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом снизившись на 5,6% в месячном выражении.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаТорговляКитай
 
 
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