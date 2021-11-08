https://ria.ru/20211108/taksi-1758047676.html
Прокурор запросил по 3,5 года колонии блогерам за розыгрыш с угоном такси
Прокурор запросил по 3,5 года колонии блогерам за розыгрыш с угоном такси - РИА Новости, 08.11.2021
Прокурор запросил по 3,5 года колонии блогерам за розыгрыш с угоном такси
Прокурор запросил по 3,5 года лишения свободы трем блогерам, устроившим розыгрыш с угоном такси в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:15
2021-11-08T13:15
2021-11-08T13:15
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прокурор запросил по 3,5 года лишения свободы трем блогерам, устроившим розыгрыш с угоном такси в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.МВД РФ рассказало об инциденте в марте. Трое граждан страны ближнего зарубежья вызвали на Пресненскую набережную такси бизнес-класса. Пока водитель прибывшего на заказ BMW по их просьбе складывал пакеты в багажник, один из молодых людей сел за руль машины, второй - на пассажирское сидение, а третий снимал происходящее на камеру. Потом обвиняемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ)."В суде прокурор в ходе прений сторон попросил назначить каждому из подсудимых наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, авто, россия
Прокурор запросил по 3,5 года колонии блогерам за розыгрыш с угоном такси
Прокурор запросил по 3,5 года колонии блогерам, устроившим розыгрыш с угоном такси