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Сливочный тыквенно-морковный суп
Это ароматное осеннее блюдо можно сделать из готового тыквенного пюре или из сырой тыквы менее чем за 30 минут. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.
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тыква среднего размера, 1/3 шт.
крупная морковь, 1 шт.
красный лук, 1 шт.
зубчик чеснока, 2 шт.
имбирь
оливковое масло, 2 ст. л.
бульон, 1,5 л
специи
Мелко нарезать лук, чеснок, имбирь.
Шаг 1
Разогреть оливковое масло на сковороде, выложить туда нашинкованные ингредиенты и обжаривать на небольшом огне 3 минуты, постоянно помешивая.
Шаг 2
Отдельно в кастрюлю с бульоном добавить мелко порезанную морковь и тыкву, варить до готовности.
Шаг 3
После того, как тыква и морковь сварятся, добавить содержимое сковороды в кастрюлю, прокипятить в течение 5 минут, положив специи.
Шаг 4
Размолоть все в блендере до состояния пюре, при необходимости добавить бульона или воды.
Шаг 5
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
18:16 08.11.2021 (обновлено: 18:18 08.11.2021)
 

Готовим за полчаса: сливочный тыквенно-морковный суп

© Depositphotos / Syda_ProductionsТыквенно-морковный суп
Тыквенно-морковный суп - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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Сливочный тыквенно-морковный суп
Это ароматное осеннее блюдо можно сделать из готового тыквенного пюре или из сырой тыквы менее чем за 30 минут. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.
Ингредиенты
1/3 шт.
тыква среднего размера
1 шт.
крупная морковь
1 шт.
красный лук
2 шт.
зубчик чеснока
по вкусу
имбирь
2 ст. л.
оливковое масло
1,5 л
бульон
по вкусу
специи
Приготовление
1
Мелко нарезать лук, чеснок, имбирь.
2
Разогреть оливковое масло на сковороде, выложить туда нашинкованные ингредиенты и обжаривать на небольшом огне 3 минуты, постоянно помешивая.
3
Отдельно в кастрюлю с бульоном добавить мелко порезанную морковь и тыкву, варить до готовности.
4
После того, как тыква и морковь сварятся, добавить содержимое сковороды в кастрюлю, прокипятить в течение 5 минут, положив специи.
5
Размолоть все в блендере до состояния пюре, при необходимости добавить бульона или воды.
 
ОбществоПитаниеЕдаРецептыпростые рецепты
 
 
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