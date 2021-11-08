Готовим за полчаса: сливочный тыквенно-морковный суп

Сливочный тыквенно-морковный суп

Это ароматное осеннее блюдо можно сделать из готового тыквенного пюре или из сырой тыквы менее чем за 30 минут. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.

Ингредиенты

Приготовление

1 Мелко нарезать лук, чеснок, имбирь.

2 Разогреть оливковое масло на сковороде, выложить туда нашинкованные ингредиенты и обжаривать на небольшом огне 3 минуты, постоянно помешивая.

3 Отдельно в кастрюлю с бульоном добавить мелко порезанную морковь и тыкву, варить до готовности.

4 После того, как тыква и морковь сварятся, добавить содержимое сковороды в кастрюлю, прокипятить в течение 5 минут, положив специи.