Готовим за полчаса: сливочный тыквенно-морковный суп

Сливочный тыквенно-морковный суп
Это ароматное осеннее блюдо можно сделать из готового тыквенного пюре или из сырой тыквы менее чем за 30 минут. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.
Ингредиенты
1/3 шт.
тыква среднего размера
1 шт.
крупная морковь
1 шт.
красный лук
2 шт.
зубчик чеснока
по вкусу
имбирь
2 ст. л.
оливковое масло
1,5 л
бульон
по вкусу
специи
Приготовление
1
Мелко нарезать лук, чеснок, имбирь.
2
Разогреть оливковое масло на сковороде, выложить туда нашинкованные ингредиенты и обжаривать на небольшом огне 3 минуты, постоянно помешивая.
3
Отдельно в кастрюлю с бульоном добавить мелко порезанную морковь и тыкву, варить до готовности.
4
После того, как тыква и морковь сварятся, добавить содержимое сковороды в кастрюлю, прокипятить в течение 5 минут, положив специи.
5
Размолоть все в блендере до состояния пюре, при необходимости добавить бульона или воды.