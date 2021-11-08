https://ria.ru/20211108/stolknovenie-1758110818.html

В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком - РИА Новости, 08.11.2021

В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

Пассажирский поезд сообщением "Владикавказ-Адлер" столкнулся с асфальтоукладчиком в Кировском районе Северной Осетии, погиб один человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:14

2021-11-08T18:14

2021-11-08T18:51

происшествия

республика северная осетия - алания

железная дорога

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением "Владикавказ-Адлер" столкнулся с асфальтоукладчиком в Кировском районе Северной Осетии, погиб один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Эльхотово произошло столкновение пассажирского поезда "Владикавказ-Адлер" с асфальтоукладчиком, который проводил работы возле железнодорожного полотна", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек. Всего в поезде находились около 200 человек. Среди них пострадавших нет.

https://ria.ru/20211023/voditel-1755909382.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика северная осетия - алания, железная дорога