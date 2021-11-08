https://ria.ru/20211108/stolknovenie-1758110818.html
В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком
В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком - РИА Новости, 08.11.2021
В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком
Пассажирский поезд сообщением "Владикавказ-Адлер" столкнулся с асфальтоукладчиком в Кировском районе Северной Осетии, погиб один человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:14
2021-11-08T18:14
2021-11-08T18:51
происшествия
республика северная осетия - алания
железная дорога
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением "Владикавказ-Адлер" столкнулся с асфальтоукладчиком в Кировском районе Северной Осетии, погиб один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Эльхотово произошло столкновение пассажирского поезда "Владикавказ-Адлер" с асфальтоукладчиком, который проводил работы возле железнодорожного полотна", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек. Всего в поезде находились около 200 человек. Среди них пострадавших нет.
https://ria.ru/20211023/voditel-1755909382.html
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происшествия, республика северная осетия - алания, железная дорога
18:14 08.11.2021 (обновлено: 18:51 08.11.2021)
В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком
В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком, водитель погиб