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Греф оценил риск стагфляции в мире
Греф оценил риск стагфляции в мире - РИА Новости, 08.11.2021
Греф оценил риск стагфляции в мире
Риск стагфляции в мире не очень велик, поскольку основной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T07:12
2021-11-08T11:06
экономика
москва
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
большая двадцатка
сбербанк россии
антон силуанов
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Риск стагфляции в мире не очень велик, поскольку основной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики, при этом к середине 2022 года глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика цен нормализуется, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Стагфляция - это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Министр финансов РФ Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики и рекомендовал странам G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с целью контроля над инфляцией. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь говорила, что не считает риски стагфляции высокими в России или у торговых партнеров.Среди причин инфляции банкир назвал нарушение технологических цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют повышению цен на сельскохозяйственную продукцию."Все эти краткосрочные факторы накладываются друг на друга и создают общий эффект. Россия - часть глобальной экономики. Если во всем мире растут цены - нам не спрятаться от этого. Мы считаем, что к середине следующего года мировая экономика сумеет адаптироваться к новым условиям и динамика цен нормализуется. Тем не менее, инфляционные риски сохраняются", - заключил глава Сбербанка.Читайте полный текст интервью Германа Грефа &gt;&gt;
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экономика, москва, герман греф, центральный банк рф (цб рф), большая двадцатка, сбербанк россии, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия
07:12 08.11.2021 (обновлено: 11:06 08.11.2021)
 
Греф оценил риск стагфляции в мире

Греф заявил, что риск стагфляции в мире не очень велик

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Риск стагфляции в мире не очень велик, поскольку основной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики, при этом к середине 2022 года глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика цен нормализуется, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
Стагфляция - это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Министр финансов РФ Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики и рекомендовал странам G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с целью контроля над инфляцией. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь говорила, что не считает риски стагфляции высокими в России или у торговых партнеров.
"Риск стагфляции, о которой сейчас стали много говорить, не очень велик. Основная причина мировой инфляции - это более быстрое, чем ожидалось, восстановление глобальной экономики после пандемии и нехватка предложения. Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное давление", - прокомментировал Греф.
Среди причин инфляции банкир назвал нарушение технологических цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.
"Все эти краткосрочные факторы накладываются друг на друга и создают общий эффект. Россия - часть глобальной экономики. Если во всем мире растут цены - нам не спрятаться от этого. Мы считаем, что к середине следующего года мировая экономика сумеет адаптироваться к новым условиям и динамика цен нормализуется. Тем не менее, инфляционные риски сохраняются", - заключил глава Сбербанка.
Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
02:06
Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
 
ЭкономикаМоскваГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Большая двадцаткаСбербанк РоссииАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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