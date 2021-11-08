https://ria.ru/20211108/stagflyatsiya-1757995727.html

Греф оценил риск стагфляции в мире

Греф оценил риск стагфляции в мире - РИА Новости, 08.11.2021

Греф оценил риск стагфляции в мире

Риск стагфляции в мире не очень велик, поскольку основной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T07:12

2021-11-08T07:12

2021-11-08T11:06

экономика

москва

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

большая двадцатка

сбербанк россии

антон силуанов

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Риск стагфляции в мире не очень велик, поскольку основной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики, при этом к середине 2022 года глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика цен нормализуется, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Стагфляция - это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Министр финансов РФ Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики и рекомендовал странам G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с целью контроля над инфляцией. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь говорила, что не считает риски стагфляции высокими в России или у торговых партнеров.Среди причин инфляции банкир назвал нарушение технологических цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют повышению цен на сельскохозяйственную продукцию."Все эти краткосрочные факторы накладываются друг на друга и создают общий эффект. Россия - часть глобальной экономики. Если во всем мире растут цены - нам не спрятаться от этого. Мы считаем, что к середине следующего года мировая экономика сумеет адаптироваться к новым условиям и динамика цен нормализуется. Тем не менее, инфляционные риски сохраняются", - заключил глава Сбербанка.Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>

https://ria.ru/20211108/krizis-1757991651.html

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экономика, москва, герман греф, центральный банк рф (цб рф), большая двадцатка, сбербанк россии, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия