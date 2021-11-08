https://ria.ru/20211108/spasenie-1758037976.html

Двое жителей Ростовской области спасли детей из горящего дома

Двое жителей Ростовской области спасли детей из горящего дома - РИА Новости, 08.11.2021

Двое жителей Ростовской области спасли детей из горящего дома

Двое жителей Красносулинского района Ростовской области спасли из горящего здания троих детей, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:33

2021-11-08T12:33

2021-11-08T15:59

хорошие новости

происшествия

ростовская область

красносулинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя — РИА Новости. Двое жителей Красносулинского района Ростовской области спасли из горящего здания троих детей, сообщает ГУ МЧС России по региону.Пожар произошел 6 ноября в станице Владимирской. В то утро хозяев дома не было, там находились одни трое их внуков — девочка 12 лет и два брата восьми и десяти лет."Попов Даниил и Рыбалкин Антон ехали на работу, когда увидели дым, валивший из дома. Ни секунды не раздумывая, выбежали из машины и кинулись к входу. Войти через дверь оказалось невозможно: все было в огне и дыму", — говорится в сообщении.Они заметили девочку, которая проснулась от шума и открыла окно, через которое ее вытащили. После этого в дальней комнате мужчины обнаружили двоих ее братьев, которых спасли таким же образом. Медицинская помощь никому не понадобилась.Прибывшие пожарные потушили огонь, но дом сгорел почти полностью. ГУ МЧС по региону ходатайствовало о представлении Рыбалкина и Попова к ведомственным наградам.

https://ria.ru/20210723/pozhar-1742475769.html

https://ria.ru/20210611/spasenie-1736642732.html

ростовская область

красносулинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, красносулинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия