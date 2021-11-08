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Туризм
https://ria.ru/20211108/sochi-1758026035.html
Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи - РИА Новости, 08.11.2021
Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
Правительство РФ определило перечень приоритетных проектов в рамках программы комплексного развития Сочи, которая должна повысить туристическую... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:47
2021-11-08T11:47
туризм
сочи
правительство рф
михаил мишустин
новости - туризм
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство РФ определило перечень приоритетных проектов в рамках программы комплексного развития Сочи, которая должна повысить туристическую привлекательность города и обеспечить его новыми рабочими местами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подписано распоряжение правительства, которое даёт старт началу работ по комплексному развитию Сочи. Определён перечень приоритетных проектов — всего их 27. За 8 лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.В первую очередь, отметил он, речь идёт об обновлении жилищно-коммунального хозяйства: свыше 20 объектов, и их модернизация позволит обеспечить жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год, поскольку сейчас городские. Тем водоотведения изношены более чем на 70%. Кроме того, предполагается подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, которые были выделены многодетным семьям. Также в комплексный план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройство центральной приморской набережной, укреплению берегов, что позволит открыть для людей новые пляжные территории."Рассчитываем, что предложенные работы повысят туристическую привлекательность Сочи для наших граждан, помогут сберечь окружающую среду а главное - сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион же получит новые рабочие места в том числе в индустрии гостеприимства", - добавил Мишустин.
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сочи, правительство рф, михаил мишустин, новости - туризм
11:47 08.11.2021
 
Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи

Мишустин: программа комплексного развития Сочи повысит его туристическую привлекательность

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство РФ определило перечень приоритетных проектов в рамках программы комплексного развития Сочи, которая должна повысить туристическую привлекательность города и обеспечить его новыми рабочими местами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подписано распоряжение правительства, которое даёт старт началу работ по комплексному развитию Сочи. Определён перечень приоритетных проектов — всего их 27. За 8 лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
В первую очередь, отметил он, речь идёт об обновлении жилищно-коммунального хозяйства: свыше 20 объектов, и их модернизация позволит обеспечить жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год, поскольку сейчас городские. Тем водоотведения изношены более чем на 70%. Кроме того, предполагается подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, которые были выделены многодетным семьям. Также в комплексный план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройство центральной приморской набережной, укреплению берегов, что позволит открыть для людей новые пляжные территории.
"Рассчитываем, что предложенные работы повысят туристическую привлекательность Сочи для наших граждан, помогут сберечь окружающую среду а главное - сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион же получит новые рабочие места в том числе в индустрии гостеприимства", - добавил Мишустин.
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