11:14 08.11.2021 (обновлено: 11:17 08.11.2021)
"Дождь"* оспорит решение о включении в реестр СМИ-иноагентов
Телеканал "Дождь"* подаст иск об оспаривании решения о включении в реестр СМИ-иноагентов
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкПресс-конференция Натальи Синдеевой и Александра Винокурова, посвященная работе телеканала "Дождь"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* в понедельник подаст иск в суд, чтобы оспорить решение о включении телеканала в реестр СМИ-иноагентов, сообщил в telegram-канале главный редактор канала Тихон Дзядко.
"Телеканал "Дождь"* сегодня подаст иск в связи с включением телеканала в реестр "СМИ-иноагентов", оспаривающий это решение", - написал Дзядко.
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Министерство юстиции РФ в августе включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Дзядко сообщил тогда РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение.
Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр** (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.
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Минюст России ранее разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. Тогда власти ФРГ не выражали сожаления в связи с такими действиями США.
* СМИ, выполняющие функции иноагента
** Признан иностранным агентом в России
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