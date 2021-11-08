Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/smi-inoagent-1758019130.html
"Дождь"* оспорит решение о включении в реестр СМИ-иноагентов
"Дождь"* оспорит решение о включении в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.11.2021
"Дождь"* оспорит решение о включении в реестр СМИ-иноагентов
Телеканал "Дождь"* в понедельник подаст иск в суд, чтобы оспорить решение о включении телеканала в реестр СМИ-иноагентов, сообщил в telegram-канале главный... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:14
2021-11-08T11:17
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
тихон дзядко
дождь (телеканал)
принятие закона о сми-иноагентах
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40269/37/402693769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_149bee1a4e6c306ef44b0cd4e8d9ce71.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* в понедельник подаст иск в суд, чтобы оспорить решение о включении телеканала в реестр СМИ-иноагентов, сообщил в telegram-канале главный редактор канала Тихон Дзядко."Телеканал "Дождь"* сегодня подаст иск в связи с включением телеканала в реестр "СМИ-иноагентов", оспаривающий это решение", - написал Дзядко.Министерство юстиции РФ в августе включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Дзядко сообщил тогда РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение.Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр** (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.Минюст России ранее разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. Тогда власти ФРГ не выражали сожаления в связи с такими действиями США.* СМИ, выполняющие функции иноагента** Признан иностранным агентом в России
https://ria.ru/20210901/zhurnalistika-1748193519.html
https://ria.ru/20210827/inoagent-1747499534.html
https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40269/37/402693769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_534dd1db13eee52a378aa8fe9ff0275c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тихон дзядко, дождь (телеканал), принятие закона о сми-иноагентах, россия
11:14 08.11.2021 (обновлено: 11:17 08.11.2021)
 
"Дождь"* оспорит решение о включении в реестр СМИ-иноагентов

Телеканал "Дождь"* подаст иск об оспаривании решения о включении в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкПресс-конференция Натальи Синдеевой и Александра Винокурова, посвященная работе телеканала "Дождь"
Пресс-конференция Натальи Синдеевой и Александра Винокурова, посвященная работе телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* в понедельник подаст иск в суд, чтобы оспорить решение о включении телеканала в реестр СМИ-иноагентов, сообщил в telegram-канале главный редактор канала Тихон Дзядко.
"Телеканал "Дождь"* сегодня подаст иск в связи с включением телеканала в реестр "СМИ-иноагентов", оспаривающий это решение", - написал Дзядко.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 16:34
СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах
Министерство юстиции РФ в августе включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Дзядко сообщил тогда РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение.
Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр** (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 13:02
В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ
Минюст России ранее разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. Тогда власти ФРГ не выражали сожаления в связи с такими действиями США.
* СМИ, выполняющие функции иноагента
** Признан иностранным агентом в России
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:03
Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Тихон ДзядкоДождь (телеканал)Принятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
12:11В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19
12:08В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"
12:06Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
Лента новостейМолния
В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театраВ Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков