"Дождь"* оспорит решение о включении в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* в понедельник подаст иск в суд, чтобы оспорить решение о включении телеканала в реестр СМИ-иноагентов, сообщил в telegram-канале главный редактор канала Тихон Дзядко."Телеканал "Дождь"* сегодня подаст иск в связи с включением телеканала в реестр "СМИ-иноагентов", оспаривающий это решение", - написал Дзядко.Министерство юстиции РФ в августе включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds* (издатель "Важных историй"). Дзядко сообщил тогда РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение.Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр** (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.Минюст России ранее разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. Тогда власти ФРГ не выражали сожаления в связи с такими действиями США.* СМИ, выполняющие функции иноагента** Признан иностранным агентом в России

