https://ria.ru/20211108/sk-1758121573.html

В СК начали проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком

В СК начали проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком - РИА Новости, 08.11.2021

В СК начали проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком

Доследственную проверку начали после столкновения пассажирского поезда с асфальтоукладчиком в Северной Осетии, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:17

2021-11-08T19:17

2021-11-08T19:17

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доследственную проверку начали после столкновения пассажирского поезда с асфальтоукладчиком в Северной Осетии, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.По данным следствия, около 17.10 в Кировском районе Северной Осетии пассажирский поезд "Владикавказ-Адлер" столкнулся с асфальтоукладчиком. Погиб водитель спецтехники, в поезде никто не пострадал, вагоны с рельсов не сходили."Организована доследственная проверка", - сказала Марковская.

https://ria.ru/20211108/tok-1758057195.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, россия