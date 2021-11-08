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В СК начали проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком
В СК начали проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком - РИА Новости, 08.11.2021
В СК начали проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком
Доследственную проверку начали после столкновения пассажирского поезда с асфальтоукладчиком в Северной Осетии, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:17
2021-11-08T19:17
2021-11-08T19:17
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доследственную проверку начали после столкновения пассажирского поезда с асфальтоукладчиком в Северной Осетии, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.По данным следствия, около 17.10 в Кировском районе Северной Осетии пассажирский поезд "Владикавказ-Адлер" столкнулся с асфальтоукладчиком. Погиб водитель спецтехники, в поезде никто не пострадал, вагоны с рельсов не сходили."Организована доследственная проверка", - сказала Марковская.
https://ria.ru/20211108/tok-1758057195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, россия
В СК начали проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком
СК начал проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком в Северной Осетии