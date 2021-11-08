https://ria.ru/20211108/shotlandiya-1758102270.html

Шотландия заподозрила Россию в попытках повлиять на референдум

Шотландия заподозрила Россию в попытках повлиять на референдум - РИА Новости, 08.11.2021

Шотландия заподозрила Россию в попытках повлиять на референдум

Россия "может попытаться оказать влияние" на повестку относительно независимости Шотландии посредством дезинформации в соцсетях, заявила первый министр... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:32

2021-11-08T17:32

2021-11-08T17:33

в мире

европа

шотландия

сергей лавров

никола стерджен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727848055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35c8da11edf56f0bb3c3dcebd8dc717c.jpg

ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости. Россия "может попытаться оказать влияние" на повестку относительно независимости Шотландии посредством дезинформации в соцсетях, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. При этом она ушла от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее установленные факты вмешательства РФ."Я думаю, что это может быть правдоподобным, что Россия может попытаться вмешаться в референдум по независимости Шотландии посредством дезинформации в социальных сетях и повлиять на дискурс относительно независимости Шотландии", - сказала Стерджен на специальном онлайн-брифинге для иностранных журналистов.Она добавила, что на данный момент не знает, в каком направлении Россия может использовать свое влияние: за независимость Шотландии или против."Однако проблема дезинформации в социальных сетях и то, как они практически влияют на дебаты, вполне реальна. Я думаю, что все демократические политики должны быть бдительны относительно этого", - заявила Стерджен.На вопрос, есть ли у нее установленные факты вмешательства России, Стерджен ответила, что не только Россия, но и многие другие пытаются оказывать влияние, кто именно, она не уточнила.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия пыталась вмешаться на результаты референдума о независимости Шотландии 2014 года. По его словам, это часть более широкой кампании России по раскачиванию разногласий в Европе. На прямой вопрос, есть ли доказательства такого влияния, Уоллес заявил, что не может комментировать вопросы, имеющие отношение к разведывательной информации.Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.Заявления о "российской угрозе" и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на их голословность. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20210902/podlodka-1748264636.html

https://ria.ru/20211019/mat-1755292678.html

европа

шотландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, шотландия, сергей лавров, никола стерджен, россия