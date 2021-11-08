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Шотландия заподозрила Россию в попытках повлиять на референдум
Шотландия заподозрила Россию в попытках повлиять на референдум - РИА Новости, 08.11.2021
Шотландия заподозрила Россию в попытках повлиять на референдум
Россия "может попытаться оказать влияние" на повестку относительно независимости Шотландии посредством дезинформации в соцсетях, заявила первый министр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:32
2021-11-08T17:33
в мире
европа
шотландия
сергей лавров
никола стерджен
россия
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ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости. Россия "может попытаться оказать влияние" на повестку относительно независимости Шотландии посредством дезинформации в соцсетях, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. При этом она ушла от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее установленные факты вмешательства РФ."Я думаю, что это может быть правдоподобным, что Россия может попытаться вмешаться в референдум по независимости Шотландии посредством дезинформации в социальных сетях и повлиять на дискурс относительно независимости Шотландии", - сказала Стерджен на специальном онлайн-брифинге для иностранных журналистов.Она добавила, что на данный момент не знает, в каком направлении Россия может использовать свое влияние: за независимость Шотландии или против."Однако проблема дезинформации в социальных сетях и то, как они практически влияют на дебаты, вполне реальна. Я думаю, что все демократические политики должны быть бдительны относительно этого", - заявила Стерджен.На вопрос, есть ли у нее установленные факты вмешательства России, Стерджен ответила, что не только Россия, но и многие другие пытаются оказывать влияние, кто именно, она не уточнила.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия пыталась вмешаться на результаты референдума о независимости Шотландии 2014 года. По его словам, это часть более широкой кампании России по раскачиванию разногласий в Европе. На прямой вопрос, есть ли доказательства такого влияния, Уоллес заявил, что не может комментировать вопросы, имеющие отношение к разведывательной информации.Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.Заявления о "российской угрозе" и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на их голословность. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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в мире, европа, шотландия, сергей лавров, никола стерджен, россия
17:32 08.11.2021 (обновлено: 17:33 08.11.2021)
 
Шотландия заподозрила Россию в попытках повлиять на референдум

Эдинбург: Россия "может повлиять" на повестку относительно независимости Шотландии

© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Scott Heppell
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ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости. Россия "может попытаться оказать влияние" на повестку относительно независимости Шотландии посредством дезинформации в соцсетях, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. При этом она ушла от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее установленные факты вмешательства РФ.
"Я думаю, что это может быть правдоподобным, что Россия может попытаться вмешаться в референдум по независимости Шотландии посредством дезинформации в социальных сетях и повлиять на дискурс относительно независимости Шотландии", - сказала Стерджен на специальном онлайн-брифинге для иностранных журналистов.
Она добавила, что на данный момент не знает, в каком направлении Россия может использовать свое влияние: за независимость Шотландии или против.
"Однако проблема дезинформации в социальных сетях и то, как они практически влияют на дебаты, вполне реальна. Я думаю, что все демократические политики должны быть бдительны относительно этого", - заявила Стерджен.
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На вопрос, есть ли у нее установленные факты вмешательства России, Стерджен ответила, что не только Россия, но и многие другие пытаются оказывать влияние, кто именно, она не уточнила.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия пыталась вмешаться на результаты референдума о независимости Шотландии 2014 года. По его словам, это часть более широкой кампании России по раскачиванию разногласий в Европе. На прямой вопрос, есть ли доказательства такого влияния, Уоллес заявил, что не может комментировать вопросы, имеющие отношение к разведывательной информации.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
Заявления о "российской угрозе" и попытках повлиять на демократические процессы в разных странах периодически звучат из уст западных политиков. Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на их голословность. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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