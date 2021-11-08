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В Пермском крае пропали двое школьников
В Пермском крае пропали двое школьников - РИА Новости, 08.11.2021
В Пермском крае пропали двое школьников
Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае, прокуратура организовала по данному факту проверку, детей разыскивают правоохранители и волонтёры, сообщает... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T21:35
2021-11-08T21:35
происшествия
пермский край
верещагинский район
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае, прокуратура организовала по данному факту проверку, детей разыскивают правоохранители и волонтёры, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.По данным ведомства, днём 7 ноября два мальчика в возрасте 10 и 13 лет самостоятельно, не поставив в известность взрослых, ушли из дома в пермском Верещагино.В соцсетях была опубликована информация, что мальчики ушли вместе. Последний раз их видели на улице Ульяновской в воскресенье в 16.00 (14.00 мск)."Прокуратура Верещагинского района организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей", - сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают детей. Также в специализированных группах в соцсети, аккумулирующих информацию о пропавших людях, указывается, что поисками детей занялись волонтёры поискового отряда. К вечеру понедельника дети не были найдены.Один ребёнок имеет рост 145 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза, под правым глазом - синяк. Школьник был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы. Его товарищ ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и глазами тёмного цвета. На нём были надеты серые шапка и куртка с меховым капюшоном, синие джинсы.
https://ria.ru/20211029/deti-1756785527.html
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пермский край
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происшествия, пермский край, верещагинский район
21:35 08.11.2021
 
В Пермском крае пропали двое школьников

В Пермском крае ведут поиск двух ушедших из дома школьников

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае, прокуратура организовала по данному факту проверку, детей разыскивают правоохранители и волонтёры, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
По данным ведомства, днём 7 ноября два мальчика в возрасте 10 и 13 лет самостоятельно, не поставив в известность взрослых, ушли из дома в пермском Верещагино.
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В соцсетях была опубликована информация, что мальчики ушли вместе. Последний раз их видели на улице Ульяновской в воскресенье в 16.00 (14.00 мск).
"Прокуратура Верещагинского района организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей", - сообщает пресс-служба ведомства.
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Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают детей. Также в специализированных группах в соцсети, аккумулирующих информацию о пропавших людях, указывается, что поисками детей занялись волонтёры поискового отряда. К вечеру понедельника дети не были найдены.
Один ребёнок имеет рост 145 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза, под правым глазом - синяк. Школьник был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы. Его товарищ ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и глазами тёмного цвета. На нём были надеты серые шапка и куртка с меховым капюшоном, синие джинсы.
 
ПроисшествияПермский крайВерещагинский район
 
 
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