https://ria.ru/20211108/shkolniki-1758135711.html

В Пермском крае пропали двое школьников

В Пермском крае пропали двое школьников - РИА Новости, 08.11.2021

В Пермском крае пропали двое школьников

Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае, прокуратура организовала по данному факту проверку, детей разыскивают правоохранители и волонтёры, сообщает... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T21:35

2021-11-08T21:35

2021-11-08T21:35

происшествия

пермский край

верещагинский район

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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае, прокуратура организовала по данному факту проверку, детей разыскивают правоохранители и волонтёры, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.По данным ведомства, днём 7 ноября два мальчика в возрасте 10 и 13 лет самостоятельно, не поставив в известность взрослых, ушли из дома в пермском Верещагино.В соцсетях была опубликована информация, что мальчики ушли вместе. Последний раз их видели на улице Ульяновской в воскресенье в 16.00 (14.00 мск)."Прокуратура Верещагинского района организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей", - сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают детей. Также в специализированных группах в соцсети, аккумулирующих информацию о пропавших людях, указывается, что поисками детей занялись волонтёры поискового отряда. К вечеру понедельника дети не были найдены.Один ребёнок имеет рост 145 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и серые глаза, под правым глазом - синяк. Школьник был одет в красную шапку, серую куртку и голубые джинсы. Его товарищ ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и глазами тёмного цвета. На нём были надеты серые шапка и куртка с меховым капюшоном, синие джинсы.

https://ria.ru/20211029/deti-1756785527.html

https://ria.ru/20210606/ural-1735850074.html

пермский край

верещагинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, верещагинский район