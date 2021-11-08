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Нижегородская область
https://ria.ru/20211108/shkola-1758087770.html
В нижегородском Лыскове открылась школа после капремонта
В нижегородском Лыскове открылась школа после капремонта - РИА Новости, 08.11.2021
В нижегородском Лыскове открылась школа после капремонта
Средняя школа №3 в Лыскове Нижегородской области открылась после капитального ремонта 8 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:25
2021-11-08T16:25
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Средняя школа №3 в Лыскове Нижегородской области открылась после капитального ремонта 8 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.В настоящее время в школе занимаются 722 ученика.Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, школа полностью обновлена в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". Из областного бюджета на ремонт выделено 150 миллионов рублей."Здесь были отремонтированы помещения на всех трех этажах, фасад, заменены окна, двери и кровля. В школе установлено видеонаблюдение и обеспечен надежный выход в интернет. Удалось благоустроить и пришкольную территорию. Сама школа открылась в 1962 году, и капитальный ремонт был просто необходим", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Госпрограмма "Капитальный ремонт образовательных организаций" реализуется в Нижегородской области с 2019 года. Она рассчитана на шесть лет - до 2024 года. Общий объем ее финансирования составляет 12,9 миллиарда рублей."Благодаря другой региональной программе – "Развитие образования" - было выделено около 45 миллионов рублей на оборудование и материально-техническое обеспечение лысковской школы №3. Правильно, когда обновление проводится комплексно. Такие же принципы будут заложены и в федеральную программу капремонта, которая запускается по инициативе президента России", - добавил Никитин.Для школы приобрели новую мебель, полностью обновили базу компьютеров, купили передвижные компьютерные классы. В кабинете физики установлена поточная система для электроснабжения практических работ на уроках и во внеурочное время. Для кабинета химии приобретена электронная периодическая система Менделеева. Кабинет информатики оснащен всем необходимым оборудованием для реализации программы по робототехнике. Заменено оборудование в кабинетах технологии для мальчиков и девочек.В начальной школе установлены рельсовые системы досок для удобства работы. Для проведения коррекционных занятий с учащимися кабинеты психолога и логопеда оснащены современным оборудованием. Школьная столовая обрела новый вид, в ней полностью обновлено оборудование, посуда, мебель. В школе появился полноценный гардероб и обновился спортивный зал.По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" в 2019-2020 годах в области комплексно отремонтировано 10 школ, а по отдельным видам работ - 147 школ и 156 детсадов. До конца 2021 года планируется завершить комплексный капремонт восьми школ, а по отдельным видам работ - в 58 школах и 76 детских садах. В 2022 году программа продолжится. Комплексный капитальный ремонт планируется провести в двух школах, отдельные виды работ будут выполнены в 50 школах и 58 детских садах.
https://ria.ru/20211103/granty-1757601777.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин
16:25 08.11.2021
 
В нижегородском Лыскове открылась школа после капремонта

В нижегородском Лыскове открылась средняя школа №3 после капремонта

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Depositphotos / Elena Kovaleva
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Средняя школа №3 в Лыскове Нижегородской области открылась после капитального ремонта 8 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
В настоящее время в школе занимаются 722 ученика.
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Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, школа полностью обновлена в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". Из областного бюджета на ремонт выделено 150 миллионов рублей.
"Здесь были отремонтированы помещения на всех трех этажах, фасад, заменены окна, двери и кровля. В школе установлено видеонаблюдение и обеспечен надежный выход в интернет. Удалось благоустроить и пришкольную территорию. Сама школа открылась в 1962 году, и капитальный ремонт был просто необходим", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Госпрограмма "Капитальный ремонт образовательных организаций" реализуется в Нижегородской области с 2019 года. Она рассчитана на шесть лет - до 2024 года. Общий объем ее финансирования составляет 12,9 миллиарда рублей.
"Благодаря другой региональной программе – "Развитие образования" - было выделено около 45 миллионов рублей на оборудование и материально-техническое обеспечение лысковской школы №3. Правильно, когда обновление проводится комплексно. Такие же принципы будут заложены и в федеральную программу капремонта, которая запускается по инициативе президента России", - добавил Никитин.
Для школы приобрели новую мебель, полностью обновили базу компьютеров, купили передвижные компьютерные классы. В кабинете физики установлена поточная система для электроснабжения практических работ на уроках и во внеурочное время. Для кабинета химии приобретена электронная периодическая система Менделеева. Кабинет информатики оснащен всем необходимым оборудованием для реализации программы по робототехнике. Заменено оборудование в кабинетах технологии для мальчиков и девочек.
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В начальной школе установлены рельсовые системы досок для удобства работы. Для проведения коррекционных занятий с учащимися кабинеты психолога и логопеда оснащены современным оборудованием. Школьная столовая обрела новый вид, в ней полностью обновлено оборудование, посуда, мебель. В школе появился полноценный гардероб и обновился спортивный зал.
По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" в 2019-2020 годах в области комплексно отремонтировано 10 школ, а по отдельным видам работ - 147 школ и 156 детсадов. До конца 2021 года планируется завершить комплексный капремонт восьми школ, а по отдельным видам работ - в 58 школах и 76 детских садах. В 2022 году программа продолжится. Комплексный капитальный ремонт планируется провести в двух школах, отдельные виды работ будут выполнены в 50 школах и 58 детских садах.
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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