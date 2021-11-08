https://ria.ru/20211108/shkola-1758075564.html
СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение учащихся
СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение учащихся - РИА Новости, 08.11.2021
СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение учащихся
Следственный комитет предложил обучать школьных педагогов выявлять деструктивное поведение у учеников, сообщил руководитель организационно-аналитического отдела РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:30
2021-11-08T15:30
2021-11-08T15:30
общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следственный комитет предложил обучать школьных педагогов выявлять деструктивное поведение у учеников, сообщил руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видом преступлений СК РФ Виктор Свечинов."Мы предлагаем обучать преподавателей навыкам выявления деструктивного поведения подростков и организовывать целенаправленную работу по формированию здорового психологического климата, вырабатывать и широко внедрять эффективные методики выявления учащихся, испытывающих существенные сложности с социализацией и адаптацией в коллективе, осуществлять с такими лицами системную углубленную работу по нормализации психологического состояния", - сказал он, выступая в Совфеде.По словам Свечинова, ведомство также предлагает выработать четкий алгоритм профилактической работы с учащимися, склонными к деструктивному поведению, и проработать основания, которые будут влиять на постановку и снятие детей с профилактического учета.
https://ria.ru/20211108/minprosvescheniya-1758068578.html
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общество, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение учащихся
СК предложил обучать школьных педагогов выявлять деструктивное поведение учеников