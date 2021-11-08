https://ria.ru/20211108/shkola-1758075564.html

СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение учащихся

СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение учащихся - РИА Новости, 08.11.2021

СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение учащихся

Следственный комитет предложил обучать школьных педагогов выявлять деструктивное поведение у учеников, сообщил руководитель организационно-аналитического отдела РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:30

2021-11-08T15:30

2021-11-08T15:30

общество

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следственный комитет предложил обучать школьных педагогов выявлять деструктивное поведение у учеников, сообщил руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видом преступлений СК РФ Виктор Свечинов."Мы предлагаем обучать преподавателей навыкам выявления деструктивного поведения подростков и организовывать целенаправленную работу по формированию здорового психологического климата, вырабатывать и широко внедрять эффективные методики выявления учащихся, испытывающих существенные сложности с социализацией и адаптацией в коллективе, осуществлять с такими лицами системную углубленную работу по нормализации психологического состояния", - сказал он, выступая в Совфеде.По словам Свечинова, ведомство также предлагает выработать четкий алгоритм профилактической работы с учащимися, склонными к деструктивному поведению, и проработать основания, которые будут влиять на постановку и снятие детей с профилактического учета.

https://ria.ru/20211108/minprosvescheniya-1758068578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, следственный комитет россии (ск рф), россия