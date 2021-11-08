https://ria.ru/20211108/sedina-1758070069.html

Зеленский поседел за один день

Украинские СМИ заинтересовались "новой прической" Зеленского - РИА Новости, 08.11.2021

Зеленский поседел за один день

Несколько крупных украинских СМИ провели "расследования" из-за новой фотографии президента Владимира Зеленского, на которой предположительно виднеются седые... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:00

2021-11-08T15:00

2021-11-08T18:11

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Несколько крупных украинских СМИ провели "расследования" из-за новой фотографии президента Владимира Зеленского, на которой предположительно виднеются седые пряди волос.Так, снимком, опубликованным в официальном инстаграм-аккаунте главы государства, заинтересовались издания "Страна", Obozrevatel, "Главред" и интернет-портал телеканала "24".Журналисты обратили внимание, что накануне прическа Зеленского выглядела иначе."К примеру, за три дня до этого глава государства постил в Instagram снимок с открытия Всеукраинского форума "Украина 30". Там прическа мужчины не вызывала вопросов", — написал автор статьи в Obozrevatel."Нет седины и на видеоролике, который у Зеленского опубликовали 6 ноября — к Дню освобождения Киева. Что интересно, ролик этот был записан ровно за день до фотографии из спортзала", — отметил портал "Страна".СМИ предположили, что "седина" Зеленского могла появиться искусственно. Одни усмотрели в таком "пиар-ходе" плагиат образа экс-президента Украины Петра Порошенко. Другие подчеркнули, что, возможно, это лишь "игра света".

https://ria.ru/20210413/poroshenko-1728163132.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко