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Зеленский поседел за один день
Украинские СМИ заинтересовались "новой прической" Зеленского - РИА Новости, 08.11.2021
Зеленский поседел за один день
Несколько крупных украинских СМИ провели "расследования" из-за новой фотографии президента Владимира Зеленского, на которой предположительно виднеются седые... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:00
2021-11-08T18:11
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Несколько крупных украинских СМИ провели "расследования" из-за новой фотографии президента Владимира Зеленского, на которой предположительно виднеются седые пряди волос.Так, снимком, опубликованным в официальном инстаграм-аккаунте главы государства, заинтересовались издания "Страна", Obozrevatel, "Главред" и интернет-портал телеканала "24".Журналисты обратили внимание, что накануне прическа Зеленского выглядела иначе."К примеру, за три дня до этого глава государства постил в Instagram снимок с открытия Всеукраинского форума "Украина 30". Там прическа мужчины не вызывала вопросов", — написал автор статьи в Obozrevatel."Нет седины и на видеоролике, который у Зеленского опубликовали 6 ноября — к Дню освобождения Киева. Что интересно, ролик этот был записан ровно за день до фотографии из спортзала", — отметил портал "Страна".СМИ предположили, что "седина" Зеленского могла появиться искусственно. Одни усмотрели в таком "пиар-ходе" плагиат образа экс-президента Украины Петра Порошенко. Другие подчеркнули, что, возможно, это лишь "игра света".
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
15:00 08.11.2021 (обновлено: 18:11 08.11.2021)
 
Украинские СМИ заинтересовались "новой прической" Зеленского

Украинские журналисты обратили внимание на "седину" в волосах Зеленского

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Несколько крупных украинских СМИ провели "расследования" из-за новой фотографии президента Владимира Зеленского, на которой предположительно виднеются седые пряди волос.
Так, снимком, опубликованным в официальном инстаграм-аккаунте главы государства, заинтересовались издания "Страна", Obozrevatel, "Главред" и интернет-портал телеканала "24".
Журналисты обратили внимание, что накануне прическа Зеленского выглядела иначе.
"К примеру, за три дня до этого глава государства постил в Instagram снимок с открытия Всеукраинского форума "Украина 30". Там прическа мужчины не вызывала вопросов", — написал автор статьи в Obozrevatel.
"Нет седины и на видеоролике, который у Зеленского опубликовали 6 ноября — к Дню освобождения Киева. Что интересно, ролик этот был записан ровно за день до фотографии из спортзала", — отметил портал "Страна".
СМИ предположили, что "седина" Зеленского могла появиться искусственно. Одни усмотрели в таком "пиар-ходе" плагиат образа экс-президента Украины Петра Порошенко. Другие подчеркнули, что, возможно, это лишь "игра света".
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