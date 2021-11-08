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Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции - РИА Новости, 08.11.2021
Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:13
2021-11-08T11:07
экономика
общество
москва
герман греф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен в стране, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13 процента с 7,4 процента месяцем ранее. Банк России ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года окажется в интервале 7,4-7,9 процента, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4 процента.Один из таких инструментов — облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен, пояснил собеседник агентства."Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — отметил глава Сбербанка.Другим "защитным" инструментом могут стать флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками."Среди корпоративных рублевых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК", — добавил Греф.Их премия выше, чем у рублевых госбумаг, заключил он.Читайте полный текст интервью Германа Грефа &gt;&gt;
https://ria.ru/20211107/sberezheniya-1757916127.html
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экономика, общество, москва, герман греф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), сбербанк россии, россия
03:13 08.11.2021 (обновлено: 11:07 08.11.2021)
 
Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции

Глава Сбербанка Греф рассказал, как защитить сбережения от роста цен в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен в стране, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13 процента с 7,4 процента месяцем ранее. Банк России ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года окажется в интервале 7,4-7,9 процента, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4 процента.

"Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции", — сказал Греф.

Один из таких инструментов — облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен, пояснил собеседник агентства.
"Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — отметил глава Сбербанка.
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Другим "защитным" инструментом могут стать флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками.
"Среди корпоративных рублевых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК", — добавил Греф.
Их премия выше, чем у рублевых госбумаг, заключил он.
Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>
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