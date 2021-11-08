https://ria.ru/20211108/sberezheniya-1757992416.html

Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции

Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции - РИА Новости, 08.11.2021

Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции

Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:13

2021-11-08T03:13

2021-11-08T11:07

экономика

общество

москва

герман греф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733450677_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_911c8dbd2810dc4e1ad6cc9e34812162.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен в стране, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13 процента с 7,4 процента месяцем ранее. Банк России ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года окажется в интервале 7,4-7,9 процента, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4 процента.Один из таких инструментов — облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен, пояснил собеседник агентства."Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — отметил глава Сбербанка.Другим "защитным" инструментом могут стать флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками."Среди корпоративных рублевых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК", — добавил Греф.Их премия выше, чем у рублевых госбумаг, заключил он.Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>

https://ria.ru/20211107/sberezheniya-1757916127.html

https://ria.ru/20211108/krizis-1757991651.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, москва, герман греф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), сбербанк россии, россия