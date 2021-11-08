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Литва предложила ввести санкции против белорусских аэропортов
Литва предложила ввести санкции против белорусских аэропортов - РИА Новости, 08.11.2021
Литва предложила ввести санкции против белорусских аэропортов
Вильнюс предлагает ЕС ввести санкции против белорусских аэропортов в связи с обострением ситуации на белорусско-польской границе, заявил глава МИД Литвы... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:01
2021-11-08T20:01
в мире
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белоруссия
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евросоюз
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
санкции
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вильнюс предлагает ЕС ввести санкции против белорусских аэропортов в связи с обострением ситуации на белорусско-польской границе, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения"."Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис поговорил по телефону с Жозепом Боррелем и обсудил нарастающую напряженность на границе ЕС - Беларусь. По словам министра, Евросоюз должен ввести санкции против аэропортов Беларуси", - говорится в сообщении МИД Литвы в Twitter.
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в мире, литва, белоруссия, мид литвы, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, санкции, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:01 08.11.2021
 
Литва предложила ввести санкции против белорусских аэропортов

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил ЕС ввести санкции против белорусских аэропортов

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вильнюс предлагает ЕС ввести санкции против белорусских аэропортов в связи с обострением ситуации на белорусско-польской границе, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
"Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис поговорил по телефону с Жозепом Боррелем и обсудил нарастающую напряженность на границе ЕС - Беларусь. По словам министра, Евросоюз должен ввести санкции против аэропортов Беларуси", - говорится в сообщении МИД Литвы в Twitter.
Сотрудники полиции Польши на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 19:56
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В миреЛитваБелоруссияМИД ЛитвыЕвросоюзГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыСанкцииЖозеп БоррельСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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