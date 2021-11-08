https://ria.ru/20211108/sanktsii-1758125269.html

Литва предложила ввести санкции против белорусских аэропортов

Литва предложила ввести санкции против белорусских аэропортов - РИА Новости, 08.11.2021

Литва предложила ввести санкции против белорусских аэропортов

Вильнюс предлагает ЕС ввести санкции против белорусских аэропортов в связи с обострением ситуации на белорусско-польской границе, заявил глава МИД Литвы... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:01

2021-11-08T20:01

2021-11-08T20:01

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мигранты

санкции

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вильнюс предлагает ЕС ввести санкции против белорусских аэропортов в связи с обострением ситуации на белорусско-польской границе, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения"."Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис поговорил по телефону с Жозепом Боррелем и обсудил нарастающую напряженность на границе ЕС - Беларусь. По словам министра, Евросоюз должен ввести санкции против аэропортов Беларуси", - говорится в сообщении МИД Литвы в Twitter.

https://ria.ru/20211108/strelba-1758124951.html

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в мире, литва, белоруссия, мид литвы, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, санкции, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии