Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной клиники
Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной клиники и повредил дорогое оборудование
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был переведен после длительной голодовки в тюремную больницу, оскорбил медперсонал и повредил дорогостоящее оборудование, заявил минюст.
В понедельник вечером власти Грузии, вопреки требованиям адвокатов и оппозиции, сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику.
"После того, как Михаил Саакашвили был помещен в учреждение №18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование", - сказано в заявлении.
Минюст отмечает, что генеральная инспекция ведомства начала расследование по этому факту.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
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