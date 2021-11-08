https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758140641.html

Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной клиники

Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной клиники - РИА Новости, 08.11.2021

Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной клиники

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был переведен после длительной голодовки в тюремную больницу, оскорбил медперсонал и повредил дорогостоящее... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:45

2021-11-08T22:45

2021-11-08T22:45

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был переведен после длительной голодовки в тюремную больницу, оскорбил медперсонал и повредил дорогостоящее оборудование, заявил минюст.В понедельник вечером власти Грузии, вопреки требованиям адвокатов и оппозиции, сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику."После того, как Михаил Саакашвили был помещен в учреждение №18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование", - сказано в заявлении.Минюст отмечает, что генеральная инспекция ведомства начала расследование по этому факту.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 39 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.

https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758136214.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии