https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758109693.html

В Горийском военном госпитале не знают о переводе Саакашвили

В Горийском военном госпитале не знают о переводе Саакашвили - РИА Новости, 08.11.2021

В Горийском военном госпитале не знают о переводе Саакашвили

Директор Горийского военного госпиталя Малхаз Урткмелидзе заявил журналистам, что не владеет информацией о том, перевозят ли бывшего президента Михаила... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:11

2021-11-08T18:11

2021-11-08T18:11

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Директор Горийского военного госпиталя Малхаз Урткмелидзе заявил журналистам, что не владеет информацией о том, перевозят ли бывшего президента Михаила Саакашвили к ним в клинику на вертолете, однако, по его словам, персонал готов принять пациента.Адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил журналистам, что ничего не знает по поводу госпитализации его подзащитного.Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику. Информацию о том, что Саакашвили забрали на вертолете из Руставской тюрьмы и перевозят в Горийский госпиталь распространили грузинские телекомпании.По данным минобороны Грузии, Горийский госпиталь - это многопрофильное стационарное медицинское учреждение. Военный госпиталь оснащен новейшим медицинским оборудованием, отвечающим современным требованиям.

https://ria.ru/20211106/ukraina-1757872108.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили