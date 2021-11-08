В Горийском военном госпитале не знают о переводе Саакашвили
В Горийском военном госпитале не располагают информацией о переводе к ним Саакашвили
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Директор Горийского военного госпиталя Малхаз Урткмелидзе заявил журналистам, что не владеет информацией о том, перевозят ли бывшего президента Михаила Саакашвили к ним в клинику на вертолете, однако, по его словам, персонал готов принять пациента.
"Возможность такая есть, но информации о том, что пациента могут привезти сюда, у меня нет. Мы всегда готовы принять любого пациента, в том числе Саакашвили, если такое будет решено. Возможно, что вертолет сядет, но точной информации у нас нет. Мы в полной готовности",- заявил врач.
Адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил журналистам, что ничего не знает по поводу госпитализации его подзащитного.
Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику. Информацию о том, что Саакашвили забрали на вертолете из Руставской тюрьмы и перевозят в Горийский госпиталь распространили грузинские телекомпании.
По данным минобороны Грузии, Горийский госпиталь - это многопрофильное стационарное медицинское учреждение. Военный госпиталь оснащен новейшим медицинским оборудованием, отвечающим современным требованиям.