https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758099494.html

Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ

Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2021

Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь, передает в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:16

2021-11-08T17:16

2021-11-08T17:32

в мире

задержание саакашвили в грузии

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь, передает в понедельник телекомпания "Пирвели".Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Консилиум врачей в понедельник вечером рекомендовал его госпитализировать."По нашей информации, Саакашвили в эти минуты переводят на вертолёте в Горийский военный госпиталь. На территории Руставской тюрьмы, где Саакашвили уже нет, был замечен военный вертолет", - сообщает телекомпания.

https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758051725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили