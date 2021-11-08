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Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ
Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2021
Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь, передает в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:16
2021-11-08T17:32
в мире
задержание саакашвили в грузии
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь, передает в понедельник телекомпания "Пирвели".Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Консилиум врачей в понедельник вечером рекомендовал его госпитализировать."По нашей информации, Саакашвили в эти минуты переводят на вертолёте в Горийский военный госпиталь. На территории Руставской тюрьмы, где Саакашвили уже нет, был замечен военный вертолет", - сообщает телекомпания.
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в мире, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили
17:16 08.11.2021 (обновлено: 17:32 08.11.2021)
 
Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ

ТВ "Пирвели": Саакашвили перевезут в Горийский военный госпиталь на вертолете

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь, передает в понедельник телекомпания "Пирвели".
Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Консилиум врачей в понедельник вечером рекомендовал его госпитализировать.
"По нашей информации, Саакашвили в эти минуты переводят на вертолёте в Горийский военный госпиталь. На территории Руставской тюрьмы, где Саакашвили уже нет, был замечен военный вертолет", - сообщает телекомпания.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 13:37
Премьер Грузии отказался комментировать ситуацию с Саакашвили
 
В миреЗадержание Саакашвили в ГрузииМихаил Саакашвили
 
 
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