https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758099494.html
Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ
Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2021
Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь, передает в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:16
2021-11-08T17:16
2021-11-08T17:32
в мире
задержание саакашвили в грузии
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы, предположительно, в Горийский военный госпиталь, передает в понедельник телекомпания "Пирвели".Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Консилиум врачей в понедельник вечером рекомендовал его госпитализировать."По нашей информации, Саакашвили в эти минуты переводят на вертолёте в Горийский военный госпиталь. На территории Руставской тюрьмы, где Саакашвили уже нет, был замечен военный вертолет", - сообщает телекомпания.
https://ria.ru/20211108/saakashvili-1758051725.html
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в мире, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили
17:16 08.11.2021 (обновлено: 17:32 08.11.2021)
Саакашвили перевезут в военный госпиталь на вертолете, сообщили СМИ
ТВ "Пирвели": Саакашвили перевезут в Горийский военный госпиталь на вертолете