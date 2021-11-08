https://ria.ru/20211108/ruklya-1758090410.html

СМИ сообщили о протесте нелегальных мигрантов в литовской Рукле

СМИ сообщили о протесте нелегальных мигрантов в литовской Рукле - РИА Новости, 08.11.2021

СМИ сообщили о протесте нелегальных мигрантов в литовской Рукле

Нелегальные мигранты протестуют в центре приема беженцев в литовской Рукле, требуя отпустить их на волю, сообщает Sputnik Литва. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:35

2021-11-08T16:35

2021-11-08T16:47

в мире

литва

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евросоюз

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мигранты

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нелегальные мигранты протестуют в центре приема беженцев в литовской Рукле, требуя отпустить их на волю, сообщает Sputnik Литва."В Центре приема беженцев в Рукле протестуют нелегальные мигранты. Несмотря на то, что журналистов к центру не подпустили, издали можно было слышать, как они выкрикивают Freedom и требуют отпустить их на волю. Акция протеста началась 8 ноября в 12 часов", - говорится в сообщении.Как добавляет Sputnik Литва, журналист видел стоявшую толпу мигрантов с плакатами, однако надписи на них издалека разглядеть сложно. На одном плакате был изображен символ мира, написано Freedom, изображены флаги Литвы и Евросоюза. Сотрудники СОГГ на машинах старались сделать так, чтобы мигранты не видели журналистов и журналисты не видели мигрантов.Отмечается, что пограничники растянули стоп-ленту на дополнительной территории. "Было очень шумно, мигранты свистели и кричали, требовали освободить их, выражали недовольство сложившейся ситуацией. Были слышны и детские голоса. Основные требования мигрантов - их они высказали в социальных сетях - свобода и возможность уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники и друзья", - пишет Sputnik Литва.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758091558.html

https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html

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в мире, литва, белоруссия, минск, польша, евросоюз, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии