https://ria.ru/20211108/rashkin-1758024455.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте - РИА Новости, 08.11.2021

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте

Более 70% россиян, которые слышали историю о том, что депутата Госдумы Валерия Рашкина от КПРФ поймали с тушей убитого лося в машине, считают, что он... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:38

2021-11-08T11:38

2021-11-08T11:43

саратовская область

валерий рашкин

следственный комитет россии (ск рф)

вциом

светлана петренко

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 70% россиян, которые слышали историю о том, что депутата Госдумы Валерия Рашкина от КПРФ поймали с тушей убитого лося в машине, считают, что он действительно занимался незаконной охотой, а более 80% опрошенных не верят словам депутата, что он якобы нашел убитого лося, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Более половины россиян (56%) слышали, что недавно депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, в его машине обнаружили тушу убитого лося и сейчас депутата подозревают в незаконной охоте. Не слышали об этом 44%... Среди тех, кто слышал историю, 72% полагают, что Валерий Рашкин действительно занимался незаконной охотой, а также мог находиться за рулем в состоянии опьянения, 11% убеждены, что Валерий Рашкин не виновен ни в чем из перечисленного, это провокация, а 17% затруднились ответить", - говорится в исследовании.Причем 83% россиян, которые слышали об инциденте, склонны не верить словам Рашкина, который "никого не убивал, нашел тело убитого лося и вез его сдавать в полицию".Согласно представленным данным, депутат Государственной Думы восьмого созыва Валерий Рашкин известен 39% россиянам, причем только 7% хорошо знают о нем, а 61% опрошенных услышали о нем впервые. Уточняется, что только 59% из тех, кто слышал о Рашкине, знают, что в Госдуме он представляет партию КПРФ.Среди тех, кто знает о депутате, 46% относятся к его деятельности безразлично, 27% - скорее отрицательно, причем более трети из них - граждане старше 60 лет. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего относятся "скорее безразлично" к деятельности Рашкина, 26% "скорее положительно" и по 16% "скорее отрицательно" или затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — интервью по стационарным и мобильным телефонам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

https://ria.ru/20211105/rashkin-1757775441.html

https://ria.ru/20211103/rashkin-1757491376.html

саратовская область

россия

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саратовская область, валерий рашкин, следственный комитет россии (ск рф), вциом, светлана петренко, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина